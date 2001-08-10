Сахалинский зоопарк объявил программу на грядущую субботу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новую экскурсию и большую праздничную программу, посвящённую млекопитающим, подготовили для гостей в Сахалинском зооботаническом парке в субботу, 26 июня.

Если вы не знаете, какие крупные и мелкие хищные пернатые живут в зоопарке, то на экскурсии «Хищные птицы Сахалинского зоопарка» можно познакомиться с их представителями. Заведующая сектором птиц Анна Мешалкина расскажет о краснокнижных орланах, чёрном коршуне, сапсане, кречете и, конечно, о редчайшей птице планеты – рыбном филине и многих других. Вы узнаете интересные факты о крылатых хищниках и их жизни в зоопарке. Начало экскурсии в 12.00.

В 14.00 для детей состоится праздничная программа «Мир млекопитающих зверей ждет подарков от друзей», посвященная дню рождения северного свинохвостого макаки и носухи обыкновенной.

Ребята смогут посоревноваться на свежем воздухе в эстафетных конкурсах и получить новые знания о приматах, носухах, лемурах и других млекопитающих. Главная героиня праздника – обезьянка Абу проведёт для маленьких сахалинцев море заводных игр и настоящий танцевальный баттл.

В завершение встречи гости смогут поздравить с днем рождения свинохвостого макаку Джерри и носуху обыкновенную и вручить им игрушечные подарки.

На показательном кормлении в 14.45 посетители увидят, как и чем кормят носух в зоопарке - любят ли они мясо птицы и говядины или предпочитают лакомится рыбой, овощами, фруктами, а также живыми тараканами. Обо всем этом, а также о многом другом ТИА «Острова» рассказали в учреждении.