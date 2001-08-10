В Холмске строят две высотки для переселенцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске полным ходом возводятся три дома общей площадью более восьми тысяч квадратных метров жилья. Такой объем строительства позволит переселить больше 150 семей.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии города, администрация округа контролирует строительство двух «девятиэтажек по улице 60 лет Октября. Сегодня компания-застройщик осуществляет устройство монолитных железобетонных конструкций восьмого этажа. К слову, на возведение одного этажа здания у строителей уходит чуть меньше месяца.

Также подрядчик ведет работы по монтажу системы водоснабжения и канализации. Скоро приступят к установке оконных блоков. По плану к концу сентября этажи будут «залиты» и специалисты начнут устройство внутренних стен, перегородок, приступят к возведению кровли, а также займутся монтажом системы отопления, фасада, лифта и другого. Предусмотрено благоустройство придомовой территории с озеленением, обустройством пешеходной зоны и автомобильной парковки и установка детской площадки.

На этаже располагается девять квартир: четыре однокомнатных, четыре двухкомнатных и одна трехкомнатная. При этом планировки квартир разные. Площадь «однушек» варьируется от 33 до 35 квадратных метров, «двушки» - 52, владельцы «трешек» будут иметь в своем распоряжении 68 «квадратов». Проектом не предусмотрены смежные комнаты, а их размеры достаточные для комфортного проживания. Например, в той же «однушке» комната более 16 квадратных метров, кухня - около девяти.