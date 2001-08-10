Сахалинские мальчики получают травмы вдвое чаще, чем девочки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В летний период возрастает опасность детского травматизма. Как подчеркивают медики, причина проста - в дни школьных каникул дети располагают массой свободного времени, часто бывают на улице, остаются без присмотра взрослых и как результат возникают ушибы, падения и более серьезные травмы.
Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, причины травм у детей типичны - недосмотр взрослых, неправильное поведение ребенка на улице, во время игр и занятий спортом, невнимательность в быту. В структуре детского травматизма преобладают бытовые травмы (60-68%). Причем у детей до 7 лет они составляют около 80% всех повреждений. При этом 78% травм дети получают во дворах, на улицах и только 22% в помещениях. У мальчиков травмы возникают в 2 раза чаще, чем у девочек.
В связи с чем южносахалинцам напоминают, что ответственность за здоровье детей главным образом лежит на родителях. Именно взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от них, обучать основам профилактики травматизма и правильному поведению в различных ситуациях.
На первом месте по частоте находятся следующие травмы: порезы, уколы разбитым стеклом, сухими ветками, сучками на деревьях, кустарниках, занозы от палок, деревянных лопаток, досок, ушибы при катании на велосипедах, роликах, самокатах, качелях и каруселях. На втором месте - травмирование во время игр торчащими из земли металлическими или деревянными предметами, невысокими пеньками сломанных деревьев на площадках для подвижных игр, а так же при наличии ямок и выбоин на участке. На третьем - падение с горок.
Наиболее часто встречающийся травматизм у детей - бытовой.
Основные виды и причины травм, которые дети могут получить дома:
- ожог от горячей плиты, посуды, пищи, кипятка, пара, утюга, других электроприборов и открытого огня;
- падение с кровати, дивана, подоконника, стола и другой мебели;
- удушье от мелких предметов (монет, пуговиц, гаек и др.);
- отравление бытовыми химическими веществами (инсектицидами, моющими жидкостями, отбеливателями и др.);
- поражение электрическим током от неисправных электроприборов, обнаженных проводов, или втыкания игл, ножей и других металлических предметов в розетки и настенную проводку.
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