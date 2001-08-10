Сахалинские мальчики получают травмы вдвое чаще, чем девочки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В летний период возрастает опасность детского травматизма. Как подчеркивают медики, причина проста - в дни школьных каникул дети располагают массой свободного времени, часто бывают на улице, остаются без присмотра взрослых и как результат возникают ушибы, падения и более серьезные травмы.

Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, причины травм у детей типичны - недосмотр взрослых, неправильное поведение ребенка на улице, во время игр и занятий спортом, невнимательность в быту. В структуре детского травматизма преобладают бытовые травмы (60-68%). Причем у детей до 7 лет они составляют около 80% всех повреждений. При этом 78% травм дети получают во дворах, на улицах и только 22% в помещениях. У мальчиков травмы возникают в 2 раза чаще, чем у девочек.

В связи с чем южносахалинцам напоминают, что ответственность за здоровье детей главным образом лежит на родителях. Именно взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от них, обучать основам профилактики травматизма и правильному поведению в различных ситуациях.

На первом месте по частоте находятся следующие травмы: порезы, уколы разбитым стеклом, сухими ветками, сучками на деревьях, кустарниках, занозы от палок, деревянных лопаток, досок, ушибы при катании на велосипедах, роликах, самокатах, качелях и каруселях. На втором месте - травмирование во время игр торчащими из земли металлическими или деревянными предметами, невысокими пеньками сломанных деревьев на площадках для подвижных игр, а так же при наличии ямок и выбоин на участке. На третьем - падение с горок.

Наиболее часто встречающийся травматизм у детей - бытовой.

Основные виды и причины травм, которые дети могут получить дома: