Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июня 2021
Сегодня 21:06
72,67|86,71|66,91
Канализация заставила на неделю перекрыть движение по улице в Южно-Сахалинске
16:44, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские мальчики получают травмы вдвое чаще, чем девочки

Сахалинские мальчики получают травмы вдвое чаще, чем девочки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В летний период возрастает опасность детского травматизма. Как подчеркивают медики, причина проста - в дни школьных каникул дети располагают массой свободного времени, часто бывают на улице, остаются без присмотра взрослых и как результат возникают ушибы, падения и более серьезные травмы.

Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, причины травм у детей типичны - недосмотр взрослых, неправильное поведение ребенка на улице, во время игр и занятий спортом, невнимательность в быту. В структуре детского травматизма преобладают бытовые травмы (60-68%). Причем у детей до 7 лет они составляют около 80% всех повреждений. При этом 78% травм дети получают во дворах, на улицах и только 22% в помещениях. У мальчиков травмы возникают в 2 раза чаще, чем у девочек.

В связи с чем южносахалинцам напоминают, что ответственность за здоровье детей главным образом лежит на родителях. Именно взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от них, обучать основам профилактики травматизма и правильному поведению в различных ситуациях.

На первом месте по частоте находятся следующие травмы: порезы, уколы разбитым стеклом, сухими ветками, сучками на деревьях, кустарниках, занозы от палок, деревянных лопаток, досок, ушибы при катании на велосипедах, роликах, самокатах, качелях и каруселях. На втором месте - травмирование во время игр торчащими из земли металлическими или деревянными предметами, невысокими пеньками сломанных деревьев на площадках для подвижных игр, а так же при наличии ямок и выбоин на участке. На третьем - падение с горок.

Наиболее часто встречающийся травматизм у детей - бытовой.

Основные виды и причины травм, которые дети могут получить дома:

  • ожог от горячей плиты, посуды, пищи, кипятка, пара, утюга, других электроприборов и открытого огня;
  • падение с кровати, дивана, подоконника, стола и другой мебели;
  • удушье от мелких предметов (монет, пуговиц, гаек и др.);
  • отравление бытовыми химическими веществами (инсектицидами, моющими жидкостями, отбеливателями и др.);
  • поражение электрическим током от неисправных электроприборов, обнаженных проводов, или втыкания игл, ножей и других металлических предметов в розетки и настенную проводку.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы соблюдаете масочный режим?