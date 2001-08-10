В субботу в Южно-Сахалинске будут продавать дешёвую рыбу (адрес)
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске 26 июня пройдет ярмарка выходного дня, где все желающие смогут приобрести продукцию местных производителей по доступным ценам. Также гостей ждет концертная программа, посвященная Дню молодежи.
Как сообщили ТИА «Острова» в городской администрации, мероприятие будет проходить на торговой площадке южнее «Дома торговли» (пр. Мира, 106а) с 9.00 до 16.00.
Сахалинские производители: АО «Птицефабрика «Островная», АО «Мерси Агро Сахалин», АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский», ООО «Курильский берег», ООО «Янтарное», ЗАО «Долинский хлебокомбинат», ООО «Санэс- кондитер», ООО «Песчанское», ИП Ефимов А.Ф., ИП Зинаков О.В., ООО «Алексо» представят широкий ассортимент производимой продукции по доступным ценам. Посетители ярмарки смогут приобрести рыбу, пресервы, мясо, хлебобулочные и кондитерские изделия, молоко и молочную продукцию. Также СПК «Соколовский» представит рассаду цветов.
Предприятия общественного питания и сахалинских производителей приготовят для гостей ярмарки шашлыки мясные и рыбные, плов, выпечку и другие угощения.
Кроме того, с 10.00 гости ярмарки смогут купить охлажденную свежевыловленную рыбу по доступным ценам: камбала - 120-150 руб. за 1 кг., треска - 90 руб. за 1 кг., красноперка — 80 руб. за 1 кг.
Музыкальную и развлекательную программу, посвященную Дню молодежи, проведет Дальненский Дом культуры, она пройдет с 11:00 до 13:00.
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