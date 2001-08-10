Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июня 2021
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Канализация заставила на неделю перекрыть движение по улице в Южно-Сахалинске
17:17, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Канализация заставила на неделю перекрыть движение по улице в Южно-Сахалинске

Канализация заставила на неделю перекрыть движение по улице в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске почти неделю не будет сквозного проезда на участке ул. Курильской. Подрядной организации необходимо выполнить работы по переустройству ливневой канализации.

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации города. работы будут производиться в районе дома ул. Курильская, 20 (корпус 3). Срок проведения работ – с 9.00 25 июня ориентировочно до 30 июня.

Ливневая канализация проходит под проезжей частью, поэтому на время работ сквозной проезд на этом участке улицы будет закрыт.  Подъезд к жилым домам будет возможен с пр. Мира и с ул. Комсомольской.

Автовладельцам необходимо учитывать эту информацию при планировании маршрутов.  

 

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