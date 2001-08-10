Сахалинский коммерсант выиграл в лотерею 700 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бизнесмен из Сахалинской области выиграл в лотерею более 700 тысяч рублей. Виктор Ладик — большой поклонник лотерей. Отдает предпочтение «Русскому лото», приобретает билеты на сайте «Столото». Мужчина готовился к 1369-му тиражу заранее и покупал по несколько билетов каждую неделю. По итогам розыгрыша житель Сахалинской области стал обладателем 706 577 руб.

Как сообщили ТИА «Острова» устроители, на оформлении в лотерейном центре «Столото» победитель поделился, что у него есть счастливая монета, подаренная другом. Она приносит участнику удачу и прибыль.

— Я розыгрыш не смотрел, билеты проверял на сайте. Когда увидел выигрыш, не поверил своим глазам и обрадовался. У меня в планах — достроить дом на участке и облагородить его. Теперь эти цели будут достигнуты быстрее. Спасибо лотереям за такую возможность! — радуется Виктор.

Победитель — индивидуальный предприниматель, занимается строительством. Как он уверяет, бизнес идет довольно успешно: все к нему обращаются, работа есть всегда. Любимые хобби — рыбалка и охота, на которые остается мало времени.

Фото публикуется с разрешения победителя