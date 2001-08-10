ОНФ отчитал сахалинского губернатора за грязные мусорные площадки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Общероссийский народный фронт обратился к губернатору Сахалинской области с просьбой привести в порядок контейнерные площадки региона.

В рамках проведения мониторинга реализации национального проекта «Экология» в Сахалинской области с января по май 2021 года была обследована 121 контейнерная площадка. Только 29% из них жители региона охарактеризовали как чистые. Согласно полученным данным:

81% контейнерных площадок имеет асфальтовое или бетонное покрытие;

57% контейнерных площадок имеют навес;

11% площадок оборудованы контейнерами для раздельного сбора;

9% контейнерных площадок имеют информацию об организации, ответственной за вывоз отходов;

6% контейнерных площадок имеют информацию о том, какие виды отходов класть в контейнеры для раздельного сбора мусора;

3% контейнерных площадок имеют информацию о графике вывоза отходов;

Активисты регионального ОНФ обратились к губернатору Сахалинской области с просьбой учесть данную информацию при реализации мер по формировании комплексной системы по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории островного региона.

Всего по стране на Яндекс.Карты нанесены геопозиции 596 тысяч контейнерных площадок.