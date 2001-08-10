Тихоокеанское
информационное агентство
26 Июня 2021
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ОНФ отчитал сахалинского губернатора за грязные мусорные площадки

ОНФ отчитал сахалинского губернатора за грязные мусорные площадки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Общероссийский народный фронт обратился  к губернатору Сахалинской области  с  просьбой привести в порядок контейнерные площадки региона.   

В рамках проведения мониторинга  реализации национального проекта «Экология»  в Сахалинской области  с января по май 2021 года была  обследована 121 контейнерная площадка.  Только 29% из них  жители региона охарактеризовали как чистые. Согласно полученным данным:

  • 81% контейнерных площадок имеет асфальтовое или бетонное покрытие;
  • 57% контейнерных площадок имеют навес;
  • 11% площадок оборудованы контейнерами для раздельного сбора;
  • 9% контейнерных площадок имеют информацию об организации, ответственной за вывоз отходов;
  • 6% контейнерных площадок имеют информацию о том, какие виды отходов  класть в контейнеры для раздельного сбора мусора;
  • 3% контейнерных площадок имеют информацию о графике вывоза отходов;

Активисты  регионального ОНФ обратились к губернатору  Сахалинской области с просьбой   учесть данную информацию при реализации мер  по формировании комплексной системы по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории  островного региона. 

Всего по стране на Яндекс.Карты нанесены геопозиции 596 тысяч контейнерных площадок. 

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