ОНФ отчитал сахалинского губернатора за грязные мусорные площадки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Общероссийский народный фронт обратился к губернатору Сахалинской области с просьбой привести в порядок контейнерные площадки региона.
В рамках проведения мониторинга реализации национального проекта «Экология» в Сахалинской области с января по май 2021 года была обследована 121 контейнерная площадка. Только 29% из них жители региона охарактеризовали как чистые. Согласно полученным данным:
- 81% контейнерных площадок имеет асфальтовое или бетонное покрытие;
- 57% контейнерных площадок имеют навес;
- 11% площадок оборудованы контейнерами для раздельного сбора;
- 9% контейнерных площадок имеют информацию об организации, ответственной за вывоз отходов;
- 6% контейнерных площадок имеют информацию о том, какие виды отходов класть в контейнеры для раздельного сбора мусора;
- 3% контейнерных площадок имеют информацию о графике вывоза отходов;
Активисты регионального ОНФ обратились к губернатору Сахалинской области с просьбой учесть данную информацию при реализации мер по формировании комплексной системы по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории островного региона.
Всего по стране на Яндекс.Карты нанесены геопозиции 596 тысяч контейнерных площадок.
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