Южно-сахалинским водителям обещают 150 электрозарядок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске развивают инфраструктуру для автомобилей, работающих на экологичном топливе. Администрация города разрабатывает механизм возмещения субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением, доставкой и установкой электрозарядных устройств для электромобилей.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, принимая во внимание важность данной сферы услуг для экологии и экономики, было решено на первоначальном этапе поддержать развитие этого сегмента рынка со стороны органов власти. Напомним, в своем годовом отчете губернатор Сахалинской области также посвятил особое внимание вопросам экологии.

Так, в рамках реализации проекта «Газомоторный и электрический транспорт» администрацией города проведена работа с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросу участия в развитии электрозаправочной инфраструктуры, разработана «дорожная карта», в соответствии с которой для частных инвесторов определен перечень из 49 приоритетных площадок для размещения электрических зарядных станций (64 порта подключения), а также 100 зарядных установок запланировано к установке силами МУП «Электросервис».

— Для бизнеса принятие подобных мер поддержки безусловно очень важно. Возможно, это даст толчок для развития всей отрасли в целом. Кроме того, от этого выиграют рядовые южносахалинцы, как в плане экологии, так и в экономии средств, затраченных на топливо, — рассказал директор компании ООО «ЭлектрокарСахалин» Антон Батюк.

В настоящее время на территории городского округа установлено 20 электрических зарядных станций. По области на учете состоит 209 электроавтомобилей, большинство из них - более 90% в Южно-Сахалинске.

Напомним, в областном центре уже действует компенсация расходов за перевод личных автомобилей на газ. Для удобства граждан эту процедуру можно проводить без привлечения личных средств в рамках трехстороннего соглашения между автовладельцем, станцией техобслуживания (СТО) и администрацией города. Компенсация предоставляется в размере 100% от понесенных затрат, но не более 150 тыс. руб. Перечень необходимых документов, адреса автосервисов, предоставляющих услугу по переоборудованию автомобилей на газ, а также другая необходимая информация размещены на сайте администрации Южно-Сахалинска.