Ремонтники зайдут в каждую квартиру горевшей пятиэтажки в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается строительство новой кровли пятиэтажки на Мира, 157, которая пострадала от пожара.
Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, первоочередная задача, которую муниципалитет поставил перед подрядной организацией, - в короткие сроки возвести стропильную систему, выполнить обрешетку и укрыть кровлю, чтобы минимизировать риск протечек во время дождей.
Подрядчик справился с задачей. Сегодня в течение дня рубероид уложат на последнем участке кровли. Одновременно ведутся внутренние работы: откосы, укрепление стропильной системы, замена утеплителя, обустройство карнизов, водосточной системы, вентиляционных шахт и др.
Как рассказал директор подрядной организации Владимир Тишков, в ближайшее время бригада готова приступить к замене верхней разводки системы отопления. Ориентировочно эти работы будут проведены в среду.
– Поэтому обращаюсь к жителям дома с просьбой оказать всестороннюю помощь. Нам будет необходимо зайти в каждую квартиру, чтобы подключить стояки к верхней разводке. Это очень важный этап работы и ее нужно выполнить оперативно. Без подключения системы отопления мы не сможем сделать полное утепление и защитный настил перекрытия кровли. Простоя в графике работ нельзя допускать, - отметил Владимир Тишков.
В ближайшее время на подъездах будут развешены соответствующие объявления.
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