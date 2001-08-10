Тихоокеанское
информационное агентство
26 Июня 2021
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В субботу некоторым жителям Южно-Сахалинска придётся посидеть без воды
15:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Проблему с жителями дома на проспекте Победы в Южно-Сахалинске решили через Трутнева

Проблему с жителями дома на проспекте Победы в Южно-Сахалинске решили через Трутнева

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска решила вопрос с переселением жителей дома по пр. Победы, 26а. В результате диалога мэра и застройщика «ЛИГО-дизайн трейдинг», который обязан в рамках договора о развитии застроенной территории предоставить собственникам жилье взамен аварийного, достигнуто принципиальное решение: компания обязалась предоставить жителям квартиры в новостройках. Речь идет о трех семьях.

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации областного центра, по поручению мэра с горожанами встретился первый вице-мэр Андрей Ковальчук. На встрече с людьми пошагово обсудили дальнейшие действия  администрации и застройщика. На текущий момент с двумя собственниками уже заключены договоры долевого участия в строительстве жилого дома, а также мировые соглашения в суде. Третий собственник дал согласие, но так как сейчас он находится в командировке, все необходимые документы будут подписаны по его возвращению  - 7 июля.  Управление жилищной политики держит этот вопрос на контроле.

Отметим, дома, в которые переедут люди, находятся на этапе строительства. Горожане ознакомились с проектом и планировкой. Это будут равнозначные по площади квартиры в монолитных домах, с хорошим, «под ключ», ремонтом. Дома будут построены и введены в эксплуатацию до конца 2021 года. По договоренности с застройщиком до момента переезда люди могут оставаться в своем доме.    

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