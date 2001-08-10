Тихоокеанское
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Улицу в Южно-Сахалинске ремонтируют быстрее, чем думали

Улицу в Южно-Сахалинске ремонтируют быстрее, чем думали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ремонт первого участка улицы 4-й Железнодорожной в Южно-Сахалинске завершают на месяц раньше запланированного. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на участке указанной улицы от ул. 2-й Центральной до УФСИН на данный момент выполнены все основные работы: заменено основание, обустроен тротуар шириной 1,5 метра, уложено два слоя асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время подрядная организация ООО СКФ «Спецстрой»  нанесет дорожную разметку и выполнит отсыпку обочин.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии областного центра, по контракту срок окончания работ запланирован на 1 августа текущего года. Однако на первом участке рабочие фактически управились на месяц раньше. Сегодня утром специалисты администрации совместно с общественниками проверяли качество выполненных работ.

— Ремонт  проведен качественно. Видно, что хорошо было составлено техническое задание и подрядчик подошел к исполнению контракта со всей ответственностью. Замечаний нет, — рассказала волонтер Зинаида Чернуха.

На данный момент продолжаются работы на втором участке ул. 4-й Железнодорожной  в границах от а/д Южно-Сахалинск-Корсаков до железной дороги, ведется обустройство бордюров и тротуаров, подготавливается дорожное основание.

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