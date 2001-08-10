В субботу некоторым жителям Южно-Сахалинска придётся посидеть без воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По данным МКП «Городской водоканал» Южно-Сахалинска, в связи с ремонтными работами на сети водопровода 26 июня с 9.30 до 13.00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Украинская, 111Б, 115-123,

пер. Красносельский, 3-13, 6-14, 4а, 6а,

пос. Весна (ул. Магистральная, ул. Пригородная, ул. Плодородная, ул. Аграрная).

С 14.30 до 18.00 холодной воды не будет на ул. Белокаменной, добавили ТИА «Острова» в администрации областного центра.

Телефон диспетчерской МКП «Городской водоканал»: (4242) 72-32-40.