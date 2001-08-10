В Южно-Сахалинске обещают проверить на ямы вообще все дворы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске активно идет работа по фиксации дефектов асфальта во дворах. Масштабную работу совместно проводят администрация города, волонтеры, общественники, управляющие организации и неравнодушные жители города. Уже обследовано порядка 350 дворов.

Будут проверены все дворы. На территориях, где в этом году не запланирован капитальный ремонт, выбоины должны быть устранены методом ямочного ремонта.

Как сообшили ТИА «Острова» в мэрии, волонтеры совместно с представителями администрации города уже прошли более 100 дворов. На портал «Сахалин.Онлайн» отправлено более 130 сообщений. Сегодня в обеденное время работали во дворах в районе перекрестка пр. Победы и ул. Железнодорожной. Жалобы на эти адреса оставили сами жители в социальных сетях. Все они были переданы в работу специалистам и волонтерам. Часть дворов далеко не в лучшем виде, в некоторых необходимо провести небольшой по объемам ямочный ремонт. Отметим, что капитальный ремонт двора по пр. Победы, 91а запланирован этот год, готовится конкурсная документация. Всего в этом районе волонтеры занесли на электронную карту более 30 дефектов.

Работу по обследованию дворов ведут и управляющие компании. На текущий момент в общей сложности они отчитались о проверке 250 дворовых территорий. Вся информация также передана в управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства. Как сообщил начальник отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства Алексей Сапронов, сейчас вся поступающая информация анализируется, отсекаются дублирующиеся адреса. Будут определены объемы и составлен график проведения ремонта.