В Южно-Сахалинске обещают проверить на ямы вообще все дворы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске активно идет работа по фиксации дефектов асфальта во дворах. Масштабную работу совместно проводят администрация города, волонтеры, общественники, управляющие организации и неравнодушные жители города. Уже обследовано порядка 350 дворов.
Будут проверены все дворы. На территориях, где в этом году не запланирован капитальный ремонт, выбоины должны быть устранены методом ямочного ремонта.
Как сообшили ТИА «Острова» в мэрии, волонтеры совместно с представителями администрации города уже прошли более 100 дворов. На портал «Сахалин.Онлайн» отправлено более 130 сообщений. Сегодня в обеденное время работали во дворах в районе перекрестка пр. Победы и ул. Железнодорожной. Жалобы на эти адреса оставили сами жители в социальных сетях. Все они были переданы в работу специалистам и волонтерам. Часть дворов далеко не в лучшем виде, в некоторых необходимо провести небольшой по объемам ямочный ремонт. Отметим, что капитальный ремонт двора по пр. Победы, 91а запланирован этот год, готовится конкурсная документация. Всего в этом районе волонтеры занесли на электронную карту более 30 дефектов.
Работу по обследованию дворов ведут и управляющие компании. На текущий момент в общей сложности они отчитались о проверке 250 дворовых территорий. Вся информация также передана в управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства. Как сообщил начальник отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства Алексей Сапронов, сейчас вся поступающая информация анализируется, отсекаются дублирующиеся адреса. Будут определены объемы и составлен график проведения ремонта.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:46 21 Июня В Южно-Сахалинске пройдёт массовое мероприятие с показом матча России и Дании
15:03 21 Июня Юный житель Корсакова попал под уголовное дело из-за кашпо и своей глупости
14:50 21 Июня СахГУ по-новому начал приёмную кампанию
14:44 21 Июня Мэрия Южно-Сахалинска почти закончила ремонтировать своё здание
09:15 28 Мая За первый квартал на Сахалине зарегистрирована естественная убыль населения
16:00 9 Июня Автобусные маршруты Южно-Сахалинска опять будут переоценивать
14:19 10 Июня Жителей Южно-Сахалинска 12 июня ждет большая праздничная программа: полный список мероприятий
15:57 10 Июня В Сахалинской области министр спорта переходит на работу с инвестициями
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?