В Сахалинскую область привезли 6 тысяч доз «Спутника», на подходе - «КовиВак»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня на остров Сахалин прибыла очередная партия препарата «ГамКовидВак» («Спутник V») – 6 тысяч доз. Из-за повышенного спроса на него областные власти договорились о дополнительных поставках, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.

Вся доставленная сегодня вакцина уже распределена по медучреждениям. Препарат направлен и в поликлиники областного центра, и в районы.

– Кроме поступившей партии, на подходе еще более 40 тысяч доз вакцины ГамКовидВак и более полутора тысяч доз «КовиВака». Последний препарат главным образом будут распределять между пациентами, которым он необходим по клиническим показаниям, – рассказала директор лечебного департамента регионального минздрава Мила Тен.

Вакцинация остается самым эффективным способом защититься от болезни. Непривитые люди составляют 99% от общего числа поступающих на стационарное лечение. В связи с ростом числа заболевших и увеличением количества тяжелых случаев часть медицинских учреждений области перепрофилируется в инфекционные госпитали.

– Кроме Долинской ЦРБ, в режиме инфекционного госпиталя снова работают Корсаковская ЦРБ, бывшая гинекология горроддома, рассматривается вопрос о перепрофилировании кожно-венерологического диспансера и Анивской ЦРБ. Остановить этот процесс может только вакцинация, – прокомментировал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

В Южно-Сахалинске иммунизацию можно пройти в поликлиниках, торговых центрах «МегаБерёзка», «Столица», «Сити-Молл», а также в мобильном комплексе на площади Победы. С завтрашнего дня возобновляется работа передвижного пункта в парке Гагарина. Мобильная точка будет работать по будням с 8.00 до 20.00, по выходным – 9.00 до 19.00.

В районах прививочные кабинеты работают во всех поликлиниках. График работы передвижных пунктов вакцинации размещен в соцсетях и на сайтах центральных районных больниц.