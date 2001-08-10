Ремонтировать крышу горевшего дома в Южно-Сахалинске будут еще два месяца
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ремонт крыши дома на проспекте Мира в Южно-Сахалинске планируют завершить в конце августа. Об этом сообщил руководитель подрядной организации на встрече с Валерием Лимаренко. Губернатор совместно с мэром областного центра проконтролировал ход восстановительных работ и пообщался с жителями дома № 157 по проспекту Мира, пострадавшего в результате пожара.
– Подрядчику была поставлена задача – в самые короткие сроки восстановить стропильную систему, сделать обрешетку и укрыть кровлю, чтобы избежать протечек во время дождей. Сейчас мы видим, что строители справились. Будем и дальше держать на контроле работы до их полного завершения, – отметил глава региона.
Одновременно ведутся внутренние работы: укрепление стропильной системы, замена утеплителя, обустройство карнизов, водосточной системы, вентиляционных шахт и другие. По словам директора подрядной организации Владимира Тишкова, на этой неделе рабочие приступят к замене верхней разводки системы отопления. По контракту срок окончания ремонта 13 сентября, но строители стараются опережать график, чтобы завершить работы в конце августа.
– У нас квартира на пятом этаже. Недавно был дождь, вода с крыши не текла. Строители работают быстро. Пока временно с семьей живем у мамы. Материальную помощь получили. Сотрудники мэрии с нами постоянно в контакте. Единственное, хотелось, чтобы с бригадой ремонтников помогли, – поделилась во время встречи с губернатором жительница дома Екатерина Цыганкова.
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин сообщил, что на сигнал уже отреагировали представители бизнеса. Семье окажут поддержку в этом вопросе.
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