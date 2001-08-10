Южносахалинцы активно получают «Единую карту сахалинца»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские банки-участники проекта «Единая карта сахалинца» в эти дни работают в усиленном режиме. Жители Южно-Сахалинска спешат получить новую карту, которая, кроме всех положенных ранее социальных льгот, теперь позволяет также перечислять на нее денежные средства, оплачивать любые покупки и получать скидки.
При оформлении карты, особенно горожанам пенсионного возраста, сотрудники банков подробно рассказывают о возможностях новой «Единой карты сахалинца». В первую очередь она остается социальной картой. Можно воспользоваться всеми положенными льготами, предусмотренными для пенсионеров в возрасте от 55 лет и от 70 лет. Это бесплатный проезд в автобусе, посещение учреждений культуры и спорта, в том числе театра, кинотеатров, краеведческого музея, зоопарка, бассейнов, спортивных школ, и бесплатный подъем на СТК «Горный воздух». Кроме того, «Единую карту сахалинца» можно предъявлять в медицинских учреждениях вместо полиса ОМС или СНИЛС.
Из новых плюсов - карта теперь может использоваться как банковская. На нее можно перечислять пенсию или зарплату, расплачиваться за покупки, получать бонусы в виде скидок от магазинов и аптек, которые стали партнерами проекта.
– Расплачиваться в магазинах я привыкала наличными, мне так удобней. А на этой карте у меня будут все услуги. И в театр сходить, и в кино, в бассейн, на «Горный воздух» прокатиться. Это меня устраивает, – рассказывает горожанка Галина Орешкина.
– В этой карте, как говорится, все включено. Это очень удобно, не нужно носить с собой много карточек. Это и проездной, и можно перевести зарплату и пенсию. Мне рассказали про скидки в магазинах, не очень большие, но для пенсионеров это очень хорошо. Много преимуществ у новой карты, - делится мнением южносахалинка Лидия Бельских.
Как сообщили ТИА "Острова в мэрии Южно-Сахалинска, пластиковая карта работает на базе платежной системы "Мир". Выпускается и обслуживается бесплатно. Получить её можно, написав заявление непосредственно в банке или заполнив заявку на официальном сайте финансовой организации. Все необходимые данные банк передаёт в органы социальной защиты самостоятельно.
При этом каждый из банков-участников программы также предлагает свои бонусы для держателей карты. Как рассказала начальник отдела рекламы и маркетинга одного из банков Анна Жук, южносахалинцы активно идут за оформлением «Единой карты сахалинца».
– Наш банк уже выдал более 7400 карт. Поток людей большой. Стараемся создавать максимально комфортные условия, ускорять процесс оформления и выдачи, привлекаем волонтеров, – говорит Анна Жук. – Один из бонусов нашей карты — возможность получить скидку в 4 рубля при каждой поездке в общественном транспорте. Это актуально для пенсионеров, которые еще по возрасту не получили возможность льготного проезда, а также для горожан любого возраста.
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