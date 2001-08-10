Жители Сахалинской области почувствовали угрозу и побежали прививаться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последнюю неделю сахалинский регион набрал рекордные темпы вакцинации – в отдельные дни на островах прививались более 2 тысяч человек. По прогнозам областного минздрава, область достигнет коллективного иммунитета уже в сентябре. По поручению губернатора Валерия Лимаренко, в регионе создан регулярно пополняемый запас вакцины. Сейчас он составляет почти 42 тысячи доз.

– Наши жители в очередной раз показывают свою сплоченность перед общей угрозой. Активность на пунктах вакцинации как никогда высокая. В свою очередь, мы задействуем все наши ресурсы, чтобы сделать иммунизацию доступнее и удобнее. Медики работают в поликлиниках, торговых центрах, парках, на площадях и крупных предприятиях области. Важно не сбавлять темпы, поскольку скоро люди начнут массово возвращаться из отпусков. Нельзя допустить залпового всплеска заболеваемости, – подчеркнул глава Сахалинской области, сообщили ТИА "Острова" в правительстве региона.

Всего на островах развернуто 98 пунктов вакцинации. Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках и мобильных пунктах.

График работы медпунктов в Южно-Сахалинске:

– городская поликлиника № 1 (КДЦ) - с пн по пт с 8.00 до 18.00, сб, вск - с 9.00 до 19.00;

– городская поликлиника № 2 - с пн по пт с 8.00 до 19.00, сб - с 9.00 до 18.00;

– городская поликлиника № 4 - с пн по пт с 11.00 до 20.00, сб, вск - с 9.00 до 19.00;

– амбулатория Хомутово - с пн по пт с 11.00 до 15.00;

– городская поликлиника № 6 - с 9.00 до 18.00 ежедневно;

Мобильные пункты работают ежедневно:

– Дом торговли - с 11.00 до 18.00;

– ТЦ «Столица» - с 10.00 до 18.00;

– ТЦ «МегаБерезка» - с 10.00 до 18.00;

– ТРЦ «Сити-Молл» - с 10.00 до 19.00;

– площадь Победы - с 09.00 до 22.00;

– парк имени Гагарина - с 09.00 до 20.00.

Графики работы прививочных пунктов в районах размещены на официальных сайтах и страницах медучреждений в соцсетях. Отметим, по поручению главы региона Валерия Лимаренко условия для беспрепятственного прохождения иммунизации должны быть созданы в каждом муниципалитете.