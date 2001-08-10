14:59, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Высокая пожарная опасность ожидается на территории Долинского района
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
30 июня на территории Долинского района прогнозируется высокая пожарная опасность, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.
В связи с наступлением периода высокой пожарной опасности, Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям области соблюдать простые правила безопасности:
- не бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;
- не разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных культур;
- не оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;
- не выжигать сухую траву в полях и на лесных полянах;
- не разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра;
- обязательно залить водой костер, покидая стоянку.
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