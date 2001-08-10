Дорожный департамент Южно-Сахалинска возглавил мужчина из Волгограда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска кадровые изменения. Департамент дорожного хозяйства и благоустройства областного центра возглавил Сергей Боровик.

Уроженец Волгограда, потомственный дорожник, Сергей Витальевич имеет более чем 30-летний опыт работы в сфере строительства и дорожного хозяйства. Окончил Волгоградский государственный университет. Прошел профессиональный путь от мастера участка до заместителя генерального директора крупнейшей производственной организации в Волгоградской области, сообщили ТИА "Острова" в мэрии.

Занимая ответственные должности в различных организациях, отвечал за строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе в части руководства строительными процессами, обеспечения технического контроля и безопасных условий труда на объектах, руководства — реализации планов-бюджетов строительства и других направлений. Занимал посты первого заместителя министра по строительству и ЖКХ Правительства Волгоградской области, руководителя обособленного подразделения крупнейшего строительного концерна STRABAG, а также заместителя генерального директора по производству ПАО «Волгоградоблавтодор», численность которой на тот момент составляла 4,5 тыс. человек. Отметим, что ПАО «Волгоградоблавтодор» была задействована в строительстве второй очереди важнейшего стратегического объекта — автомобильного моста через Волгу. Также до недавнего времени Сергей Витальевич Боровик работал в областном государственном казенном учреждении «Дирекция Автомобильных Дорог» (Волгоград) заместителем руководителя.

– Как и в любом городе, перед Южно-Сахалинском стоит много задач по приведению в порядок дорог, тротуаров, скверов, которые также находятся в ведении департамента дорожного хозяйства, – рассказал Сергей Боровик. – Была возможность посмотреть областной центр, прогуляться по его улицам. Город производит очень приятное впечатление, и его жителям есть чем гордиться. Радует обилие зеленых насаждений, газонов. Также заслуживает высокой оценки вовлечённость южно-сахалинцев в жизнь города, в том числе в контроль за качеством ремонта дорог. Люди неравнодушны, хотят сделать свой город лучше.