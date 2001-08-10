На Итурупе почти сдали новый трёхэтажный дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В июле на Итурупе 27 семей отметят новоселье. В селе Рейдово завершается возведение современного трехэтажного жилого дома. Он предназначен для переселенцев из ветхого и аварийного фонда.

Новый дом расположен на улице Заводской. В жилом здании – 6 однокомнатных, 12 двухкомнатных и 9 трехкомнатных квартир. Все они будут сданы «под ключ» – с ремонтом, установленными окнами, дверьми и сантехникой. Сейчас строители завершают отделочные работы. В самое ближайшее время будущим жильцам дадут возможность оценить качество ремонта. Все замечания, если таковые будут, подрядчик оперативно устранит.

В числе переселенцев – Зинаида Овдиенко, которая сейчас живет в двухэтажном деревянном доме на улице Зеленой.

– Из двухкомнатной квартиры переезжаю в трехкомнатную. Очень этому рада. Последние 10 лет в нашем старом доме течет крыша, разрушаются стены. Приятного мало. Устала от печного отопления. Хорошо, что теперь это останется в прошлом, – поделилась курильчанка.

Объект возводится в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы».

Еще 4 многоквартирных дома строят в Курильске, 3 из которых сдадут в этом году. Кроме того, «Сахалинское ипотечное агентство» строит 2 многоквартирных дома в селе Китовое. Работы завершатся в сентябре.

Напомним, островной регион одним из первых в стране приступил к расселению аварийного жилья, признанного непригодным после 1 января 2017 года. С начала года новоселье уже отпраздновали 785 сахалинцев. По новой программе переселения в 2021-2026 годах ключи от квартир должны получить почти 29 тысяч человек. Ускоренными темпами планируется расселить более 640 тысяч квадратных метров аварийного фонда.