В Южно-Сахалинске стало на 5 тысяч выбоин меньше
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжают обследовать дворовые территории на наличие ям и выбоин, параллельно этому ведется устранения выявленных дефектов. На сегодня проведена проверка более 500 дворов, по результатом которой выявлено 20 тысяч кв. метров поврежденного асфальтового покрытия. Из них уже устранено более 5 тысяч кв. метров. Работу по обследованию дворов ведут также и управляющие компании.
До 1 июля на территории городского округа полностью проведут дефектовку дворовых территорий и сразу же приступят к работе по устранению выявленных недочетов, которая будет вестись на протяжении всего лета. По поручению губернатора Сахалинской области сейчас администрация города актуализирует графики будущих ремонтных работ. В ближайшие дни они будут размещены на сайте ТИА "Острова".
Подспорьем в этой работе стали социальные сети и интерактивный портал «Сахалин.Онлайн», куда неравнодушные жители и волонтеры направляют свои обращения, которые оперативно берутся в работу специалистами.
Сегодня ремонтная бригада завода им. М.А. Федотова работала возле домов по улице Украинской, 115 и 117. Накануне в муниципальный центр управления Южно-Сахалинска как раз поступало обращение по поводу неудовлетворительного состояние внутриквартального проезда в том числе и по этому адресу. Завтра дорожные специалисты будут работать в районе дома по Бульвару Анкудинова, 5. Ход выполнения работ по текущему ремонта во дворах находится под контролем мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина.
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