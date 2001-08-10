Погорельцам из Москальво дадут по 10 тысяч от района и до 100 тысяч - от области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Валерий Лимаренко поручил оказать материальную помощь пострадавшим при пожаре в селе Москальво. Губернатор подписал сегодня соответствующее распоряжение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сахалинской области.

– Сейчас важно оказать людям всю необходимую поддержку. Жители, у которых в результате пожара пострадали квартиры, получат единовременную материальную помощь по факту понесенных расходов. Ее размер – до 100 тысяч рублей на семью. Средства будут выделены из резервного фонда правительства Сахалинской области, – сказал Валерий Лимаренко. – Кроме этого, из местного бюджета предоставят материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на одного члена семьи.

Как отметила глава Охинского района Елена Касьянова, пяти семьям погорельцев уже предоставлено временное жилье, еще четыре семьи решили жилищный вопрос самостоятельно. В настоящее время на месте происшествия определяется объём необходимых ремонтных работ. На жилом здании планируется восстановить кровлю и заменить внутридомовые электрические сети.

Напомним, сегодня в 4:43 утра произошло возгорание в одной из квартир двухэтажного жилого дома в селе Москальво Охинского района, на улице Советская, 54. Огонь распространился на крышу. Сейчас пожар ликвидирован. Пострадавших нет. В многоквартирном доме проживает 14 человек (9 семей), в том числе два несовершеннолетних ребенка 4 и 14 лет.

На месте происшествия работают пожарные службы, специалисты местной администрации, сотрудники полиции. Причина пожара уточняется.