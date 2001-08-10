Женщине-инвалиду в Холмске через четыре года установили подъёмник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске инвалиду-колясочнику, проживающему по улице Советской, 70, оборудовали механический подъемник, чтобы женщина с минимальными усилиями могла выйти на улицу. Об этом ТИА «Острова» сообщили в МАУ «Холмск медиа».

Если в квартире колясочник может относительно свободно передвигаться, то выйти на улицу – это целая «операция». Без посторенней помощи преодолеть даже один лестничный марш не представляется возможным. Как рассказала Наталья Митрофанова, даже телескопические пандусы не облегчают этот процесс, потому что они тяжелые и неудобные, а еще по ним страшно съезжать.

- Сначала муж выносит из квартиры электрическую коляску, которая весит немало, затем меня на руках, - говорит наша героиня. – Это очень тяжело делать. Поэтому четыре года назад первый раз обратилась в местную администрацию с просьбой обустроить подъемник. Но получала лишь ответы, что нет средств или вопрос будет рассмотрен. В прошлом году написала обращение мэру округа Дмитрию Любчинову и депутату Ирине Ройтма, и дело сдвинулось с мертвой точки. Были выделены средства на проектирование, и вот сегодня у меня появился балкон с механическим помощником.

На обустройство было выделено более 600 тысяч рублей. В мае подрядчик приступил к монтажу балкона на первом этаже, который оборудован современным подъемным механизмом. Такие системы уже давно с успехом используются по всей стране. Они просты и надежны в эксплуатации.

- Очень счастлива, - делится Наталья Викторовна. – Моя мечта сбылась. Получила балкон на первом этаже. Теперь зимой смогу выходить на свежий воздух, а с помощью подъемника смогу чаще бывать на улице.