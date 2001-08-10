«Замена» банковской карты обошлась сахалинке в полмиллиона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Проживающая в областном центре 52-летняя женщина обратилась с заявлением в УМВД России по городу Южно-Сахалинску. Гражданка сообщила, что 24 июня ей позвонили с неизвестного абонентского номера. На другом конце проводы девушка представилась сотрудником банка. Она сообщила, что целью её звонка является электронная запись на очередь по смене принадлежащей заявительнице банковской карты.
Женщина пояснила, что срок действия ее карты истекает в ноябре 2021 года, на что звонившая объяснила, что для удобства можно произвести замену ранее. Заявительница согласилась. Далее звонившая сообщила, что на её абонентский номер поступит смс-сообщение с банка, в котором будет указан специальный код. Его женщина продиктовала мошеннице. Спустя четыре дня потерпевшая обнаружила, что с её банковского счета произошло списание денежных средств в размере 450 тысяч рублей.
Также, сообщили ТИА "Острова" в полиции, в городское управление МВД поступило еще одно заявление от 46-летнего гражданина. Его мошенники убедили о необходимости перевыпуска банковской карты и переходе на другую платёжную систему. Заявитель поверил и согласился. Лжебанковский служащий объяснил потепревшему, что придут смс-сообщения, в которых будет указан цифровой код. Его надо будет сообщить автоматическому роботу с фразой «Перевыпуск», а после зайти в приложение банка, включить услугу «голосовой помощник». После всех выполненных условий заявитель лишился 94 тысяч рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:04 Сегодня Погорельцам из Москальво дадут по 10 тысяч от района и до 100 тысяч - от области
16:36 Сегодня Мэр Южно-Сахалинска о настоящем и будущем города: основные тезисы доклада
14:22 Сегодня Женщине-инвалиду в Холмске через четыре года установили подъёмник
14:40 Сегодня Сахалинская полиция ищет вора, забравшего чужие деньги из банкомата (ВИДЕО)
16:52 24 Июня В "черный список" Банка России попали шесть сахалинских компаний
17:13 25 Июня В субботу некоторым жителям Южно-Сахалинска придётся посидеть без воды
17:57 25 Июня В Сахалинскую область привезли 6 тысяч доз «Спутника», на подходе - «КовиВак»
16:19 25 Июня 15-летний охинец увяз в угнанном автомобиле
16:00 9 Июня Автобусные маршруты Южно-Сахалинска опять будут переоценивать
14:19 10 Июня Жителей Южно-Сахалинска 12 июня ждет большая праздничная программа: полный список мероприятий
15:57 10 Июня В Сахалинской области министр спорта переходит на работу с инвестициями
18:49 10 Июня Вокруг экс-журналиста ТИА «Острова» на Сахалине разгорелся крупный медиаскандал
Выбор редакции
- 14:40 Сегодня Сахалинская полиция ищет вора, забравшего чужие деньги из банкомата (ВИДЕО)
- 14:37 Сегодня Житель Шахтёрска нарвал в лесу конопли, но его заметили
- 14:35 Сегодня Сахалинец попался в ГАИ на подделке VIN-номера машины
- 14:04 Сегодня Погорельцам из Москальво дадут по 10 тысяч от района и до 100 тысяч - от области
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?