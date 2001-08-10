«Замена» банковской карты обошлась сахалинке в полмиллиона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проживающая в областном центре 52-летняя женщина обратилась с заявлением в УМВД России по городу Южно-Сахалинску. Гражданка сообщила, что 24 июня ей позвонили с неизвестного абонентского номера. На другом конце проводы девушка представилась сотрудником банка. Она сообщила, что целью её звонка является электронная запись на очередь по смене принадлежащей заявительнице банковской карты.

Женщина пояснила, что срок действия ее карты истекает в ноябре 2021 года, на что звонившая объяснила, что для удобства можно произвести замену ранее. Заявительница согласилась. Далее звонившая сообщила, что на её абонентский номер поступит смс-сообщение с банка, в котором будет указан специальный код. Его женщина продиктовала мошеннице. Спустя четыре дня потерпевшая обнаружила, что с её банковского счета произошло списание денежных средств в размере 450 тысяч рублей.

Также, сообщили ТИА "Острова" в полиции, в городское управление МВД поступило еще одно заявление от 46-летнего гражданина. Его мошенники убедили о необходимости перевыпуска банковской карты и переходе на другую платёжную систему. Заявитель поверил и согласился. Лжебанковский служащий объяснил потепревшему, что придут смс-сообщения, в которых будет указан цифровой код. Его надо будет сообщить автоматическому роботу с фразой «Перевыпуск», а после зайти в приложение банка, включить услугу «голосовой помощник». После всех выполненных условий заявитель лишился 94 тысяч рублей.