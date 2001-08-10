«Зелёный Сахалин» обвинил островитян в неправильных попытках спасти морскую свинью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 июня вечером от ЕДДС в Фонд «Зеленый Сахалин» поступили сведения о выбросившемся на берег в Долинском р-не морском млекопитающем.

Как сообщили ТИА «Острова» в фонде, после этого из разных источников стали поступать видеоролики, в которых люди, схватив животное – морскую свинью - за плавники выталкивали или тащили его в воду.

Со слов очевидцев с 8.00 часов морская свинья выбрасывалась на берег. На протяжении минимум 10 часов каждый желающий приобщиться к «спасению» животного посчитал своим долгом схватить больного зверя за плавники и выбросить его в море. Из последних сил больное животное снова устремлялось к берегу, где его вновь и вновь пихали в воду.

Так растиражированное «спасение» выглядит на самом деле – для специалистов и для животного.

Только к вечеру кто-то из очевидцев сообщил о происходящем в ЕДДС. Через несколько минут эти же очевидцы сообщили о смерти морской свиньи.

Понятно стремление некоторых людей помочь животному, но зачастую бездумная помощь оборачивается еще большими страданиями для зверя. Показанное в роликах поведение – это не спасение, а дополнительные мучения для животного.

Во-первых, нельзя морских млекопитающих (морских свиней, косаток, тюленей) таскать за ласты, плавники, хвосты, шею, голову. Скелет этих животных не рассчитан на нагрузки в условиях нашей среды. Поэтому волочение по песку за разные части тела чреваты переломами, вывихами и растяжениями.

Во-вторых, для всех морских млекопитающих стресс губителен. Это обычные химические реакции любого организма на сильный или затяжной стресс. Только для морских млекопитающих последствия плачевнее.

В-третьих, морских млекопитающих нельзя выбрасывать в воду, а уж тем более на глубину. Такие животные, как морские свиньи, косатки, дельфины намеренно устремляются на мелководье к берегу. Причина – заболевание и невозможность находиться в открытой воде. Эти животные прекрасно ориентируются в своей естественной среде. Они не «заблудились», не потерялись, не стремятся «самоубиться». Выбрасывание на берег – это симптом заболевания, только эта причина заставляет животное устремиться во враждебную для него среду.

Поэтому как бы рыбаки в видеоролике ни хотели, но «родная» никуда не «пошла» - морская свинья отплыла на несколько метров и из-за отсутствия у нее сил вернулась к берегу, где ее еще несколько раз столкнули в море. К вечеру она умерла.

Выбросившемуся на берег животному всегда нужна медикаментозная помощь.

Случаи запутывания в сетях, выдавливания льдами, выскакивание молодых особей на мелководье в погоне за рыбой – это отдельная тема. Но в любом случае выпуск морского млекопитающего в воду должен проходить во определенным правилам. Ни в коем случае нельзя пихать или тащить животных в море – они должны уйти самостоятельно и они сделают это когда и если улучшится их состояние.

Поэтому Фонд призывает подумать о том, как действительно помочь животному, а не как снять ролик о выбрасывании больного зверя в воду.

Если обнаружили морское животное на берегу, сообщите в ЕДДС или в Фонд «Зеленый Сахалин» - не предпринимайте самостоятельных действий, не усугубляйте и так тяжелое состояние животного.