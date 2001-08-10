Жителей южно-сахалинского двора потревожила крупная техника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня завершается дефектовка дворовых территорий областного центра. Одновременно дорожники ведут восстановительные работы на некоторых участках. С 1 июля в городе стартует активная фаза ремонта дворовых территорий. Об этом ТИА "Острова" сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

Сегодня привычный уклад жизни жителей дома по ул. Анкудинова, 5а нарушила ремонтная бригада МКП «Завод им. Федотова». С утра во дворе работает дорожно-фрезерная машина и другая строительная техника. Фрезеровка асфальта - процесс трудоемкий и кропотливый. «А еще очень шумный, но мы уже привыкли и понимаем друг друга без слов, когда гремит техника мы координируем процесс специальными жестами», - шутят рабочие. Фрезой снимается старый асфальтобетонный слой полотна, текстурируется его поверхность и ведется подготовка к укладке асфальта. В течение рабочего дня бригада планирует уложить новое покрытие.

Другая группа специалистов завода сегодня задействована на ремонте тротуара вдоль дома по пр. Победы, 5. В этом дворе нуждается в замене пешеходная дорожка.

- Мы будем восстанавливать существующий тротуар, вместо него положим новый асфальт. Сегодня у нас первый день работы на данном участке: помимо разбора тротуарной плитки будет заменен разрушенный бордюр, - рассказал мастер строительно-монтажных работ завода им. М.А. Федотова Алексей Дояр. - Старый бордюр был наливной, бетон заливался на месте, от времени он разрушился. Мы будем устанавливать вибропресованные бордюрные блоки, они более надежные и прослужат гораздо дольше.

Демонтаж дорожники планируют завершить за пару дней. На смену поврежденной тротуарной плитке придет асфальтовое покрытие.