Сахалинский зоопарк расскажет посетителям о птичках и рыбках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В субботний день, 3 июля, в Сахалинском зооботаническом парке для гостей и жителей области подготовлена познавательная зоопрограмма. Об этом ТИА «Острова» рассказали в учреждении.

В 12.00 состоится экскурсия «Жили у бабуси лебеди и гуси». В ходе встречи посетителей познакомят с характерными чертами гусей и лебедей, расскажут об интересных особенностях их поведения, а также о пищевых пристрастиях и не простых нравах водоплавающих. Гости узнают, кто из птиц не любит ходить по земле, а предпочитает передвигаться по воде и у кого на кромках клюва есть зубы. Слушатели понаблюдают за купанием грациозных лебедей и послушают выразительное гоготание гусей.

В 14.00 детей приглашают на интерактивное мероприятие «Крылатые соседи, пернатые друзья». На празднике ребята познакомятся с многообразием пернатых, ответят на вопросы познавательной викторины «Пернатая перекличка», сразятся в интеллектуальной игре «Птичий марафон» и музыкальной разминке «Птичьи голоса». Маленькие сахалинцы увидят настоящие яйца водоплавающих птиц и сыграют в игру «Чьи яйца?». Финалом праздника станет вынос чёрного ящика с загадочным содержимым.

В 15.00 для всех желающих пройдет экскурсия «Этот загадочный подводный мир» и показательное кормление тропических рыб в экспозиции «Аквариумы». Ихтиолог Евгений Сергеев расскажет о видовом разнообразии обитателей аквариумов, их биологической совместимости и особенностях поведения. Гости увидят кормление рыб и смогут задать специалисту интересующие вопросы.