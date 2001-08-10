На Сахалине нашли участника штурма дворца Амина в Афганистане
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ветераны боевых действий возложили цветы к Мемориалу в честь сахалинских солдат, погибших в Афганистане и Чечне. После торжественной части Владимир Цветков — единственный на Сахалине участник штурма дворца Амина рассказал о героических событиях тех лет. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ОНФ.
Миссия специального отряда «Зенит», ведущим снайпером которого являлся Владимир Цветков, заключалась в наведении конституционного порядка, включая свержение незаконно захватившего власть Хафизуллы Амина.
27 декабря 1979 года состоялась операция "Шторм-333", штурм укрепрайона с центром в Тадж-Беке – дворцом диктатора Амина. Штурм длился 45 минут, блестящая операция в Кабуле стала легендарной и вошла в учебники по тактике и стратегии боевых действий. Благодаря тщательной подготовке и продуманным действиям Владимира Константиновича, его подразделению удалось избежать многих потерь.
«Сегодня, 1 июля, в России отмечается День ветеранов боевых действий. Это день всех тех, кто с оружием в руках противостоял попыткам посягательства на конституционный строй нашего государства, на его границы, а также на его интересы за пределами Родины. Локальные конфликты и боевые спецоперации – всё это часть большой военной истории нашей страны. И очень хорошо, что существует такой день, в который люди могли бы почтить память погибших участников этих событий и отдать дань уважения оставшимся в живых ветеранам боевых действий, тем, кто стоял на страже интересов Отечества», - сказал Цветков.
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