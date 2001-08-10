Жители Южно-Сахалинска пожаловались на качество дороги в Ново-Александровске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты администрации Южно-Сахалинска продолжают мониторинг содержания дорог. Рейды проходят ежедневно. Маршруты составляются как по плану департамента общественной безопасности и контроля, так и на основании сигналов, поступающих в социальные сети администрации и мэра.
Так, сегодняшний маршрут инспекторов стал откликом на жалобы от горожан на работу подрядчика, обслуживающего автомобильную дорогу Южно-Сахалинск — Синегорск. В частности, жители обратили внимание на содержание участка трассы, проходящего через планировочный район Ново-Александровск. Здесь зафиксированы ямы, ненадлежащим образом обслуживаются автобусные павильоны.
Как пояснил начальник отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог Максим Лебедев, работы по содержанию дороги осуществляет индивидуальный предприниматель Кильдюшкин, признанный победителем по итогам конкурсных процедур. Поскольку это трасса регионального значения, заказчиком работ выступает ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области». Контракт был заключен 31 мая этого года.
– По итогам мониторинга был установлен ряд нарушений. Например, отсутствует необходимая разметка, в том числе на пешеходном переходе, местами скапливается смет в прилотковой зоне, не выполнен ремонт барьерного ограждения, есть и ряд других недочетов, о которых мы проинформируем заказчика работ для принятия мер реагирования, – отметил Максим Лебедев. – Кроме того, информация о выявленных нарушениях будет передана в ГИБДД для привлечения ответственных лиц к административной ответственности.
Мониторинг дорог продолжается, рассказали ТИА «Острова» в мэрии. Сообщить о ненадлежащем состоянии дорог южносахалинцы могут в социальные сети мэра островной столицы и городской администрации. Все они будут зафиксированы специалистами Муниципального центра управления и переданы профильным ведомствам для принятия мер реагирования.
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