Южносахалинцев ждут очередные отключения воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода в ночь на 2 июля (с полуночи и до 06.00) будет отключена подача холодной воды по следующим адресам Южно-Сахалинска:

3, 22, 25 микрорайоны;

район Владимировки (от ул. Железнодорожной до ул. Лермонтова);

п. Весна (квадрат улиц Магистральная, Пригородная, Плодородная, Аграрная).

Об этом ТИА «Острова» сообщили в МКП «Городской водоканал». Телефон диспетчерской городского водоканала: 72-32-40.