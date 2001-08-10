Тихоокеанское
информационное агентство
1 Июля 2021
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Южносахалинцев ждут очередные отключения воды
17:07, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев ждут очередные отключения воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода в ночь на 2 июля (с полуночи и до 06.00) будет отключена подача холодной воды по следующим адресам Южно-Сахалинска:

  • 3, 22, 25 микрорайоны;
  • район Владимировки (от ул. Железнодорожной до ул. Лермонтова);
  • п. Весна (квадрат улиц Магистральная, Пригородная, Плодородная, Аграрная).

Об этом ТИА «Острова» сообщили в МКП «Городской водоканал». Телефон диспетчерской городского водоканала: 72-32-40.

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