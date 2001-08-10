На Сахалине жилищные инспекторы выясняют, где не в порядке с чердаками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники органа жилищного надзора инициировали проверки чердачных помещений и кровель многоквартирных домов в отношении управляющих компаний г. Южно-Сахалинска на предмет состояния пожарной и электрической безопасности чердачных помещений, выполненных из деревянных конструкций. Контрольные мероприятия взяты на контроль прокуратурой Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Госжилинспекции региона.

В настоящее время проверен ряд многоквартирных домов, по результатам которых выявлено, что в чердачных помещениях некоторых домов имеются захламления строительным и бытовым мусором, доступ к электрическим сетям не ограничен для посторонних лиц, в некоторых случаях установлен факт нарушения правил безопасности на сетях электроснабжения, выявлены факты отсутствия огнеупорной защитной обработки деревянных элементов конструкций кровли. По результатам 2 управляющим компаниям выданы предписания об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения. Еще одно предписание выдадут завтра. Составлены протоколы на одно юридическое и одно должностное лицо. Всего проверено 170 чердаков.

Размер административного штрафа по данной категории административных дел для должностных лиц может составить - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет, для юридических лиц - от 250 до 300 тысяч рублей.

Кроме этого, инспекцией направлены письма в адрес администраций для организации проверки многоквартирных домов, расположенных на территории всех муниципальных образований Сахалинской области, в соответствии с требованиями пожарной безопасности к деревянным чердачным помещениям МКД, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. Управляющим организациям необходимо заполнить чек-листы по требованиям пожарной безопасности к деревянным чердачным помещениям, как в электронном формате, так и на бумажном носителе.

Мероприятия по мониторингу чердачных помещений и кровель инспекцией продлятся до октября текущего года.