В пригороде Южно-Сахалинска построили монолит для переселенцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Ново-Александровске завершено строительство четырехэтажного дома. Он предназначен для переселенцев из аварийного жилья. Первичный осмотр новых квартир выполнен, и уже в ближайшее время 36 семей отметят новоселье.

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации областного центра, новый дом по улице 30 лет Победы, 18, выполнен из монолитного железобетона, с нижним техническим этажом. Кроме того, произведено благоустройство прилегающей территории: обустроены детские площадки, выполнено озеленение.

Жилое строение подключено к инженерным сетям. В зимний период будет оснащено централизованной горячей водой, для этого в техническом этаже установлен теплообменник. Будущие жильцы уже осмотрели свое новое жилье. В доме 36 квартир, все они сдаются «под ключ». В жилых помещениях установлены электрические печи, кухонные раковины, оборудованы санузлы и ванные комнаты, произведена внутренняя отделка (обои, межкомнатные двери, линолеум).

В 2021 году, с учетом новопостроенного дома, в благоустроенные квартиры из ветхого жилья планируется переселить 186 семьи. Для этого многоквартирные дома строятся в нескольких районах городского округа.