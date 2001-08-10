Тихоокеанское
информационное агентство
1 Июля 2021
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Южносахалинцев ждут очередные отключения воды
17:16, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В пригороде Южно-Сахалинска построили монолит для переселенцев

В пригороде Южно-Сахалинска построили монолит для переселенцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Ново-Александровске завершено строительство четырехэтажного дома. Он предназначен для переселенцев из аварийного жилья. Первичный осмотр новых квартир выполнен, и уже в ближайшее время 36 семей отметят новоселье.

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации областного центра, новый дом по улице 30 лет Победы, 18, выполнен из монолитного железобетона, с нижним техническим этажом. Кроме того, произведено благоустройство прилегающей территории: обустроены детские площадки, выполнено озеленение.

Жилое строение подключено к инженерным сетям. В зимний период будет оснащено централизованной горячей водой, для этого в техническом этаже установлен теплообменник. Будущие жильцы уже осмотрели свое новое жилье.  В доме 36 квартир, все они сдаются  «под ключ». В жилых помещениях установлены электрические печи, кухонные раковины, оборудованы санузлы и ванные комнаты, произведена внутренняя отделка (обои, межкомнатные двери, линолеум).

В 2021 году, с учетом новопостроенного дома, в благоустроенные квартиры из ветхого жилья планируется переселить 186 семьи. Для этого многоквартирные дома строятся в нескольких районах городского округа. 

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