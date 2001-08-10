Около половины опрошенных мужчин в мэрии Южно-Сахалинска пьют через день

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За здоровье сотрудников-мужчин всерьез «взялись» в администрации Южно-Сахалинска. Там прошло мероприятие в рамках муниципального проекта «Герой нашего времени», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

Специалисты Сахалинского центра общественного здоровья рассказали мужчинам, о том, как важно беречь свое здоровье и каким образом это делать.

- Перед проведением мероприятия мы проанкетировали 15 мужчин - сотрудников администрации. Из общего количества лишь 26% считают необходимым придерживаться здорового образа жизни, а для 48% это аспект важный, но не самый главный в жизни, - рассказывает Ольга Савченко, врач по медицинской профилактике Сахалинского областного центра общественного здоровья. – Из опрошенных 74% оценивают свое состояние здоровье, как хорошее. Хотя большинство не занимается спортом и какими-нибудь физическими нагрузками, чуть меньше половины употребляют алкоголь не менее 3-х раз в неделю и подавляющее большинство мужчин не проходят диспансеризацию и профилактические осмотры. Вопрос сохранения здоровья в данном коллективе актуальный и необходимо предпринимать меры по решению проблем.

Специалисты провели викторину – проверили, что мужчины знают о здоровом образе жизни. После этого участникам Проекта рассказали о факторах риска, которые влияют на мужское здоровье. Особое внимание было уделено основным показателям, которые можно корректировать: избыточный вес, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, повышенные холестерин и артериальное давление, употребление алкоголя и табака.

О важности ранней диагностике репродуктивного здоровья мужчинам рассказал врач по медицинской профилактике Нурсултан Дуйсенбаев. Специалист ознакомил слушателей с работой Центра мужского здоровья «Модус Вивенди», в котором на основе программ скринингового обследования выявляют мужские заболевания на ранних стадиях и определяют состояние репродуктивного здоровья мужчины. Обратиться в центр может любой желающий, начиная с 18 лет и старше. Обследования проводятся бесплатно.

Перед сотрудниками также выступил Евгений Иванов, тренер по греко-римской борьбе. Он рассказал о том,

какое значение играют физические упражнения в жизни человека. По словам специалиста, занятия спортом не только укрепляют здоровье, но и помогают человеку поднять свой социальный статус, стать более уверенным.

Эмоциональное состояние сильно влияет на здоровье человека. Чтобы избежать стресс можно прибегнуть к ряду простых упражнений. Каких именно – показала в процессе мини-тренинга психолог Центра Валерия Васильева.

Участники проекта «Герой нашего времени» задали интересующие вопросы выступающим и

прошли скрининговое обследование, по результатам которого получили консультацию врачей.