Сахалинская область тоже отреагирует на изменения климата

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правительство РФ разработало план реагирования на дальнейшее изменение климата. Об этом стало известно в ходе специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным».

– Правительство разработало планы нашего реагирования в случае дальнейшего изменения климата по наиболее чувствительным направлениям деятельности и отраслям, включая строительство, дорожное строительство и так далее. Понятно, что одно дело – строить дорогу в Краснодарском крае, а другое дело – в Якутии. Это совершенно разные вещи, и нужны разные подходы и технологии, подчеркнул глава государства, – подчеркнул глава государства. – Мы будем соответствующим образом реагировать и вносить свой вклад в международные усилия, будем расширять наши возможности по поглощению СО2 в атмосфере, а у нас здесь колоссальные возможности, и мы будем их увеличивать.

Существенно снизить объемы парниковых выбросов планируется в Сахалинской области. В рамках климатического эксперимента за 5 лет на островах намерены добиться «углеродной нейтральности». В области создадут инфраструктуру поддержки климатических проектов, обращения углеродных единиц и внедрения технологий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов. В результате жители региона получат чистые воздух и воду, сокращение расходов на автомобильное топливо и новые рабочие места. Сейчас проходит согласование федеральный закон о проведении эксперимента, разработана дорожная карта.

Ранее по инициативе губернатора Валерия Лимаренко была усилена работа по улучшению экологической обстановки на островах.

Так, к 2025 году завершат газификацию населенных пунктов региона. Это позволит избавиться от угольных, мазутных и дизельных котельных.

Продолжается перевод транспорта и техники на экологические виды топлива. Для этого в области развивают соответствующую инфраструктуру. В частности, за два года планируется установить до 1000 зарядных станций во всех муниципальных образованиях.

В Южно-Сахалинской городской агломерации разрабатывается комплексная программа модернизации общественного транспорта. Будет построена база для размещения автобусного парка. С 2022 по 2024 годы за счет частных средств планируется приобретение около 125 электробусов. Это позволит поэтапно отказаться от использования дизельных и бензиновых автобусов на муниципальных маршрутах.

В прошлом году на островах провели генеральную уборку – выявили и ликвидировали около 2500 несанкционированных свалок. С начала этого года в области убрали около 170 незаконных залежей мусора.

Во всех районах Сахалинской области во дворах многоквартирных домов установили современные контейнерные площадки. С 1 июля Южно-Сахалинск перешел на раздельный сбор мусора. В дальнейшем к этой практике присоединятся села, входящие в состав городского округа, а также остальные районы.