Тихоокеанское
информационное агентство
3 Июля 2021
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13:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинская область тоже отреагирует на изменения климата

Сахалинская область тоже отреагирует на изменения климата

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правительство РФ разработало план реагирования на дальнейшее изменение климата. Об этом стало известно в ходе специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным».

– Правительство разработало планы нашего реагирования в случае дальнейшего изменения климата по наиболее чувствительным направлениям деятельности и отраслям, включая строительство, дорожное строительство и так далее. Понятно, что одно дело – строить дорогу в Краснодарском крае, а другое дело – в Якутии. Это совершенно разные вещи, и нужны разные подходы и технологии, подчеркнул глава государства, – подчеркнул глава государства. – Мы будем соответствующим образом реагировать и вносить свой вклад в международные усилия, будем расширять наши возможности по поглощению СО2 в атмосфере, а у нас здесь колоссальные возможности, и мы будем их увеличивать.

Существенно снизить объемы парниковых выбросов планируется в Сахалинской области. В рамках климатического эксперимента за 5 лет на островах намерены добиться «углеродной нейтральности». В области создадут инфраструктуру поддержки климатических проектов, обращения углеродных единиц и внедрения технологий, направленных на сокращение выбросов парниковых газов. В результате жители региона получат чистые воздух и воду, сокращение расходов на автомобильное топливо и новые рабочие места. Сейчас проходит согласование федеральный закон о проведении эксперимента, разработана дорожная карта.

Ранее по инициативе губернатора Валерия Лимаренко была усилена работа по улучшению экологической обстановки на островах.

Так, к 2025 году завершат газификацию населенных пунктов региона. Это позволит избавиться от угольных, мазутных и дизельных котельных.

Продолжается перевод транспорта и техники на экологические виды топлива. Для этого в области развивают соответствующую инфраструктуру. В частности, за два года планируется установить до 1000 зарядных станций во всех муниципальных образованиях.

В Южно-Сахалинской городской агломерации разрабатывается комплексная программа модернизации общественного транспорта. Будет построена база для размещения автобусного парка. С 2022 по 2024 годы за счет частных средств планируется приобретение около 125 электробусов. Это позволит поэтапно отказаться от использования дизельных и бензиновых автобусов на муниципальных маршрутах.

В прошлом году на островах провели генеральную уборку – выявили и ликвидировали около 2500 несанкционированных свалок. С начала этого года в области убрали около 170 незаконных залежей мусора.

Во всех районах Сахалинской области во дворах многоквартирных домов установили современные контейнерные площадки. С 1 июля Южно-Сахалинск перешел на раздельный сбор мусора. В дальнейшем к этой практике присоединятся села, входящие в состав городского округа, а также остальные районы.

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