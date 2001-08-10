В сахалинском зоопарке впервые родились птенцы ожереловых и новозеландских попугаев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сразу шесть птенцов появились на свет у экзотических птиц Сахалинского зооботанического парка. Впервые родителями стали малые кольчатые (ожереловые) и новозеландские попугаи (какарики). Об этом ТИА "Острова" рассказали в учреждении.
– Пара ожереловых попугаев пополнила коллекцию экзотических птиц зоопарка больше десяти лет назад, но получить от них потомство никак не удавалось. Причиной этому было нежелание самки высиживать птенцов, – рассказала заведующая отделом экзотических животных Анна Доброван.
По словам специалиста, в природе самки ожереловых попугаев доминируют в паре, по нраву агрессивные, могут бросить гнездо с яйцами и даже не принять самца.
Тринадцатилетнему ожереловому самцу Стёпе повезло. Его новая подруга – пятилетняя голубая самочка Римма, оказалась заботливой мамой, сразу заняла гнездо и к апрелю высидела трёх птенцов. Сейчас птенчикам два месяца, они подросли и покрылись зелёным оперением. Стёпа также активно принимает участие в заботе о потомстве Оба родителя кормят, греют птенцов в гнезде и тщательно охраняют их на прогулках в вольере.
Другая пара в коллекции – двухлетние новозеландские попугаи – какарики живут в зоопарке с прошлого года, но к весне уже обзавелись потомством. Молодые птицы вывели трех птенчиков, с которыми не расстаются - кормят, ухаживают и оберегают. После прохождения карантина семью какариков переведут в свободный вольер, где их смогут увидеть посетители.
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