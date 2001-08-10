Тихоокеанское
информационное агентство
3 Июля 2021
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Вандалы снова испортили сквер Пограничников в Южно-Сахалинске
15:36, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске полностью закрывают ещё два оживлённых перекрёстка

В Южно-Сахалинске полностью закрывают ещё два оживлённых перекрёстка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

 

В предстоящие выходные дни движение через перекресток улиц Ленина и Сахалинская будет закрыто. Ограничения продлятся с 23.00 2 июля до 06.00 5 июля.

За это время подрядной организации, занятой в капитальном ремонте ул. Ленина на участке от заезда на ОТБ и до ул. Сахалинской, предстоит заменить инженерные сети, расположенные под перекрестком.

Кроме того, с 23.00 2 июля и до 06.00 3 июля будет ограничено движение через перекресток пр. Мира и ул. Пограничной. Подрядной организации предстоит завершить работы по нанесению «вафельницы». Об этом ТИА "Острова" рассказали в мэрии города.

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