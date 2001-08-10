В субботу без воды оставят дома по Мира и Комсомольской в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МКП «Городской водоканал» сообщает: в связи с ремонтными работами на сети водопровода 3 июля будет отключена подача холодной воды в жилых домах по следующим адресам в Южно-Сахалинске:

* с 09.30 до 11.00 - ул. Комсомольская, 276Б и 276В и пр. Мира, 239, 245 и 251;

* с 14.30 до 18.00 - пр. Мира, 237А.

Телефон диспетчерской городского водоканала: 72-32-40, напомнили ТИА «Острова» в информационном управлении городской администрации.