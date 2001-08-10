Мэру Южно-Сахалинска жалуются на «зебры», мосты и борщевик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сигналы горожан в социальных сетях мэра Южно-Сахалинска позволяют оперативно принимать решения в части безопасности и благоустройства. Так утверждают в администрации областного центра, сообщает ТИА «Острова»

Один из сигналов поступил после публикации об инспекционной поездке на ул. Ленина, где ведется капитальный ремонт. Ученик старших классов школы № 11 поднял вопрос о сохранении пешеходного перехода и появлении островка безопасности напротив своего учебного заведения. Согласно новому проекту данный дорожный объект не был предусмотрен в связи с тем, что расположение еще одного перехода запроектировано рядом, на перекрестке улиц Ленина и Бумажной. Но, как правильно отметили жители, пешеходный переход напротив такого оживленного места, как школа, имеет особую значимость, от него во многом зависит безопасность детей. Сообщение было передано специалистам профильных ведомств администрации. На совещании мэр областного центра Сергей Надсадин обозначил принципиальную позицию: пешеходный переход на ремонтируемом участке должен быть сохранен.

– В настоящее время предложение принято в работу, оно рассматривается совместно с проектировщиком и Центром развития городской среды. Решается, где лучше оборудовать данный переход, чтобы он был максимально безопасным, удобным и эффективным, – отметил начальник МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Евгений Кулик.

Еще один важный вопрос, который подняли горожане на прошлой неделе, касался благоустройства моста через ручей Пригородный в районе перекрестка пр. Мира и ул. Емельянова. Горожане пожаловались на состояние объекта, который требовал ремонта. Как отметили южносахалинцы, ежедневно по мосту проходят люди, в том числе дети. В таком состоянии его эксплуатация может быть небезопасной. Буквально на следующий день на место выехала бригада рабочих, которая провела замену настила.

Немало обращений от горожан касается благоустройства и содержания дворовых территорий. Жители дома по переулку Железнодорожному, 8, сообщили в Центр управления регионом о ситуации с борщевиком, попросили принять меры по уборке сорняка. Сигнал был оперативно передан в Муниципальный центр управления администрации города. На следующий день был произведен покос травы на проблемном участке.

Обратная связь с южносахалинцами через социальные сети показывает свою эффективность, так как позволяет оперативно принимать решения по многим вопросам. Активность также проявляют жители планировочных районов и сел городского округа. В частности, поступило сообщение о ситуации в селе Новая Деревня. Граждане направили в МЦУ сообщение об открытых люках на ул. Спасской, отсутствии каких-либо ограждений. Напомним, ситуация с люками находится на особом контроле администрации Южно-Сахалинска. Горожан просят сообщать о фактах обнаружения открытых люков на проезжей части, тротуарах, во дворах во избежание случаев травматизма. Как пояснили в департаменте городского хозяйства, данные объекты инженерных сетей не находятся на балансе каких-либо организаций. Предприятие, которое вело там строительство, приостановило работы. Вместе с тем, «Управление капитального строительства» заключило договор на закрытие колодцев и в короткие сроки проблема была решена.