Telegram потеснил WhatsApp на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Сахалинской области предпочитают общаться в Telegram, а смотреть видео в ТикТок. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав с помощью Big Data обезличенные данные потребления интернет-трафика в регионе.

Как стало известно ТИА «Острова», в среднем за месяц сахалинцы из числа абонентов МегаФона используют для общения, обмена файлами, скачивания фото и видео в различных онлайн-сервисах более 2 петабайт трафика. Этого хватило бы, чтобы посмотреть голливудский приключенческий боевик «Форсаж 9» (12+) в формате 4K Ultra HD примерно 200 раз.

Больше всего интернет-трафика у пользователей оператора на Сахалине уходит на видеоконтента. С начала 2021 юзеры потратили более 9 тысяч Терабайт на просмотр роликов в ТикТок, а также более 2 тысяч Терабайт в YouTube, который по объёму прокачанного трафика обогнал сервис КиноПоиск и онлайн-кинотеатры Okko и ivi.

Для общения жители региона чаще всего выбирают отечественный мессенджер Telegram, который потеснил с первого места популярный WhatsApp – в среднем за один месяц жители-абоненты МегаФона потребили 40 Терабайт против 1 Терабайта в пользу отечественного мессенджера. Из соцсетей в ТОПе Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники».