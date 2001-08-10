Вандалы снова испортили сквер Пограничников в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В очередной раз факты вандализма зафиксированы в сквере Пограничников Южно-Сахалинска. В рамках реагирования здесь прошло выездное совещание с участием первого вице-мэра Андрея Ковальчука, руководителей профильных ведомств администрации города. Рабочая группа на месте приняла ряд решений по дальнейшему ремонту поврежденных конструкций.

Как сообщало ТИА «Острова», обновленный сквер Пограничников после реконструкции был открыт для посещения месяц назад. Общественное пространство имеет несколько тематических зон и пользуется популярностью у горожан всех возрастов. Здесь оборудованы детские площадки, установлены скамейки, малые архитектурные формы, высажены деревья, созданы условия для комфортного времяпровождения. Вместе с тем, как отмечает начальник МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Евгений Кулик, за короткий период неоднократно были зафиксированы случаи использования элементов сквера не по назначению, которые привели к их повреждению, а также преднамеренной порчи муниципального имущества. В частности, появились надписи на мемориале и других конструкциях, на одном из объектов вырвана система подсветки. Кроме того, серьезно повреждены террасные доски площадки. Вопреки запрету, посетители продолжают использовать подиум для катания на скейт-бордах, самокатах и роликах, выполнения спортивных трюков.

– Подготовлено обращение в контролирующие органы для установления лиц, виновных в порче муниципального имущества и принятия мер по привлечению к ответственности, – отметил Евгений Кулик. - Поврежденные элементы будут заменены, но потребуется время на покупку, доставку, выполнение ремонта. В очередной раз призываем горожан бережно относиться к общественным пространствам города, не портить их элементы и по возможности препятствовать вандализму.

Специалисты отмечают, что сейчас для установления виновных в порче имущества активно используется система видеонаблюдения. Вся информация с нее будет передаваться в правоохранительные органы для принятия мер реагирования.