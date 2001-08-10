Сотрудники ГИБДД отмечают профессиональный праздник
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На сцене ДК «Родина» в Южно-Сахалинске состоялся торжественный концерт, посвященный 85-летию образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения в системе МВД России.
Как сообщили ТИА «Острова» в правоохранительных органах, выступая перед действующими сотрудниками, ветеранами и приглашенными гостями, начальник УМВД России по Сахалинской области полковник полиции Арсен Исагулов поблагодарил личный состав за службу и неустанный труд по обеспечению дорожной безопасности и охраны правопорядка:
«Сегодня мы идем по пути цифровизации. Все дороги оснащаются камерами. Это неоспоримо важно для повышения уровня безопасности на дорогах. Но живое общение и работу инспектора ГИБДД ничто и никогда не заменит. Камера не задержит преступника и не погрозит пальцем водителю, который случайно нарушил ПДД. Это можете сделать только вы - инспекторы дорожного движения. Желаю всем вам крепкого здоровья, успехов в службе, и самое главное – не огрубеть сердцем на дороге!» - сказал в своем поздравительном слове Арсен Исагулов.
Далее с поздравлениями к собравшимся обратились представители Аппарата Правительства Сахалинской области, региональной Думы и администрации города Южно-Сахалинска, которые отметили не только особую важность охраны правопорядка на островных дорогах, но также отзывчивость и готовность сахалинских инспекторов ГИБДД всегда прийти на помощь людям, попавшим в беду или трудную ситуацию.
За образцовое исполнение служебных обязанностей ряд сотрудников были награждены медалями МВД России, почетными грамотами Министра внутренних дел Российской Федерации, ведомственными наградами, ценными подарками и благодарственными письмами.
Официальной датой образования ГАИ как отдельной милицейской структуры считается 03 июля 1936 года, когда Совет Народных Комиссаров СССР постановлением №1182 утверждает «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР». Именно с того дня ведется отчет истории Госавтоинспекции. Последовательная работа первых автоинспекторов постепенно начала приносить положительные результаты: неуклонно снижалось количество ДТП и число пострадавших в них.
Сегодня Государственная инспекция безопасности дорожного движения – это мобильная, технически оснащенная служба, способная успешно решать поставленные задачи по обеспечению безопасности на дорогах. Совершенствуется нормативно-правовая база, а также усиливается ответственность за наиболее опасные правонарушения. Круглосуточно сотрудники несут службу, требующую высокого профессионализма, выдержки, самоотверженности и мужества.
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