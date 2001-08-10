Дополнительные места откроют в нескольких школах Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приказы о зачислении в первые классы будут размещены на официальных сайтах общеобразовательных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также в сети Интернет и на информационных стендах школ 5 июля.

Как напомнили ТИА "Острова" в мэрии, 30 июня завершился срок подачи заявлений для тех детей, кто проживает на прикрепленной за школой территории, а также кто имеет преимущественное право для зачисления.

Изначально при старте приемной кампании 2021-2022 учебного года в школах городского округа планировалось сформировать порядка 100 первых классов (около 3000 мест). Однако итоги планового приема заявление показали, что их количество превышает установленный лимит в школах №6, 26 и 20 (Дальнее), а также в гимназиях №1, 2 и 3.

В связи с этим департаментом образования Южно-Сахалинска было принято решение об открытии дополнительных классов в указанных школах и гимназиях.

- Конечно, мы видим, что даже принятые меры в некоторых образовательных учреждениях (СОШ №6, гимназии №1 и 3) не смогут удовлетворить всю потребность при всех потенциальных возможностях учреждений. Поэтому, к сожалению, часть родителей получит отказ по причине отсутствия свободных мест. В таком случае каждому родителю будет предложено место в ближайших учреждениях. К примеру, для гимназии №3 - это школы №13, 23, 7, для СОШ №6 - это школы №21, 8, 3, а для гимназии №1 — это школы 3 и 16. Также стоит отметить, что сегодня в достаточном количестве места в школах №1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 30, 31 и 32. Поэтому 1 сентября все ребята приступят к обучению, каждому будут созданы соответствующие условия, - рассказала директор городского департамента образования Светлана Захарова.

Также стоит отметить, что в виду формирования дополнительных классов в школах для детей по месту жительства в ряде учреждений может измениться режим обучения. Так, в СОШ №6 будет сдвинуто начало занятий для 3-й параллели — занятия будут начинаться с 12.00. Вместе с тем в образовательном учреждении для ребят, у кого возникнет потребность, с 10.00 организуют возможность выполнения домашних заданий в школе, а также организована внеурочная деятельность.

Также скорее всего изменится режим нахождения полного дня в гимназии №3. Возможно учреждение не сможет предоставить желающим нахождение в группе продленного дня со сном. Однако у гимназии появится возможность организовать во второй половине дня внеурочную деятельность в полном объеме и со всеми необходимыми условиями.

Несомненно одной из главных задач муниципалитета остается обеспечение всех первоклассников местами. Для этого решаются вопросы строительства образовательных учреждений в тех районах областного центра, где потребность превышает возможности. В связи с этим мэром областного центра Сергеем Надсадиным было принято принципиальное решение - отныне застройщики будут получать разрешения на строительство новых кварталов только при наличии в проектах сопутствующей социальной инфраструктуры (школы и детские сады).

В планах муниципалитета - строительство двух образовательных учреждений на территории города, в районе ул. Комсомольской. Так, на пересечении с ул. Больничной планируется возвести образовательный квартал, а на пересечении с ул. Горной - современную школу.

Что касается первого объекта, то на площади в 4,3 га одновременно планируется разместить среднюю образовательную школу на 1260 мест, детский сад для 300 малышей и школу искусств. Также территория будет оборудована прогулочными площадками для детей дошкольного возраста, спортивными комплексами, стадионом и пр.

В районе ул. Горной должна разместиться средняя образовательная школа мощностью 1100 мест. Это здание для действующей школы № 4, которая сейчас находится в помещении 1953 года постройки.

Приступить к строительству указанных объектов муниципалитет планировал еще в 2019 году, однако отсутствие финансирования внесло корректировки в планы. Сегодня для реализации этих проектов определены потенциальные инвесторы.