В Южно-Сахалинске хотят открыть мобильные пункты приема заявок на подключение к газу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работа по расширению сети точек, в которых жители планировочных районов областного центра смогут не выезжая за пределы своего населенного пункта, оформить заявку на газификацию ведется в рамках решения задач, поставленных президентом страны в ходе прямой линии.
На сегодняшний день в Южно-Сахалинске работает стационарный пункт для заключения договора технологического присоединения (получением технических рекомендаций) по подготовке домов к приему газа. Оформить документы можно через единое окно центра оказания услуг газораспределительной организации: Производственно-эксплуатационное управление Сахалинской области АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» по адресу проспект Победы, 39. Запись на прием можно оформить по телефонам - 8(4242) 496-332, 496-333, электронной почте - gladkova@gazdv.ru, info_shl@gazdv.ru или подать заявку на сайт АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (https://gazdv.ru/) через раздел "Технологическое присоединение". Более детальную информацию можно получить в памятке по ссылке http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2901/1990.
Кроме того работа с жителями, но уже в рамках приема заявлений от населения для учета перспективных потребителей, при формировании программных мероприятий по газификации территорий, ведется через специалистов департамента городского хозяйства по адресу: пр. Мира, д.64А, кабинет № 106. В практике работы также опыт приема заявлений от населения через отделы по управлению территориями.
Сегодня в адрес ПЭУ АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» направлено обращение с предложением вариантов организации приема заявок подключения (технологического подключения) объектов капитального строительства на местах. В случае реализации инициативы информация об этом будет размещена в СМИ дополнительно, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
Уточним, в прошлом году в областном центре было газифицировано 471 домовладение, построено 36,6 км газораспределительных сетей. Всего с 2010 года газифицировано более 9170 домовладений/квартир. В 2021 году планируется подключить к системе газоснабжения порядка 500 новых абонентов.
Напомним, в областном центре осуществляются компенсационные выплаты жителям на подключение к газу своих домов. Компенсация затрат собственникам газифицируемого жилья предусмотрена на проектирование и строительно-монтажные работы внутридомовых и внутридворовых систем газоснабжения и составляет 100% для всех категорий граждан, но не более 200 тыс. рублей на одно домовладение. Всего с момента введения этой меры поддержки, ей воспользовались 3095 южносахалинцев.
Также в этом году муниципалитет внес изменения в порядок компенсации затрат на приобретение внутридомового газового оборудования отдельным категориям граждан в индивидуальных домах. Теперь ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры, а также семьи с детьми-инвалидами и с детьми, потерявшими кормильца, могут получить 100% затрат, но не более 50 тыс. рублей на газовое оборудование для дома. Право на получение такой выплаты имеют граждане из числа отдельных категорий, зарегистрированные на территории городского округа, принявшие участие в муниципальных программах, включенные в список жилищного фонда, подлежащего газификации на очередной финансовый год, и оплатившие самостоятельно расходы по подключению к газовым сетям.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:21 1 Июля Около половины опрошенных мужчин в мэрии Южно-Сахалинска пьют через день
- 16:51 1 Июля Директора техникума на Сахалине обвинили в незаконной выдаче дипломов
14:07 1 Июля Углегорский подросток пошёл искать маму, а дошёл до уголовного дела
16:55 2 Июля Вандалы снова испортили сквер Пограничников в Южно-Сахалинске
16:00 9 Июня Автобусные маршруты Южно-Сахалинска опять будут переоценивать
14:19 10 Июня Жителей Южно-Сахалинска 12 июня ждет большая праздничная программа: полный список мероприятий
15:57 10 Июня В Сахалинской области министр спорта переходит на работу с инвестициями
18:49 10 Июня Вокруг экс-журналиста ТИА «Острова» на Сахалине разгорелся крупный медиаскандал
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?