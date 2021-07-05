В Южно-Сахалинске хотят открыть мобильные пункты приема заявок на подключение к газу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работа по расширению сети точек, в которых жители планировочных районов областного центра смогут не выезжая за пределы своего населенного пункта, оформить заявку на газификацию ведется в рамках решения задач, поставленных президентом страны в ходе прямой линии.

На сегодняшний день в Южно-Сахалинске работает стационарный пункт для заключения договора технологического присоединения (получением технических рекомендаций) по подготовке домов к приему газа. Оформить документы можно через единое окно центра оказания услуг газораспределительной организации: Производственно-эксплуатационное управление Сахалинской области АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» по адресу проспект Победы, 39. Запись на прием можно оформить по телефонам - 8(4242) 496-332, 496-333, электронной почте - gladkova@gazdv.ru, info_shl@gazdv.ru или подать заявку на сайт АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (https://gazdv.ru/) через раздел "Технологическое присоединение". Более детальную информацию можно получить в памятке по ссылке http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2901/1990.

Кроме того работа с жителями, но уже в рамках приема заявлений от населения для учета перспективных потребителей, при формировании программных мероприятий по газификации территорий, ведется через специалистов департамента городского хозяйства по адресу: пр. Мира, д.64А, кабинет № 106. В практике работы также опыт приема заявлений от населения через отделы по управлению территориями.

Сегодня в адрес ПЭУ АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» направлено обращение с предложением вариантов организации приема заявок подключения (технологического подключения) объектов капитального строительства на местах. В случае реализации инициативы информация об этом будет размещена в СМИ дополнительно, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Уточним, в прошлом году в областном центре было газифицировано 471 домовладение, построено 36,6 км газораспределительных сетей. Всего с 2010 года газифицировано более 9170 домовладений/квартир. В 2021 году планируется подключить к системе газоснабжения порядка 500 новых абонентов.

Напомним, в областном центре осуществляются компенсационные выплаты жителям на подключение к газу своих домов. Компенсация затрат собственникам газифицируемого жилья предусмотрена на проектирование и строительно-монтажные работы внутридомовых и внутридворовых систем газоснабжения и составляет 100% для всех категорий граждан, но не более 200 тыс. рублей на одно домовладение. Всего с момента введения этой меры поддержки, ей воспользовались 3095 южносахалинцев.

Также в этом году муниципалитет внес изменения в порядок компенсации затрат на приобретение внутридомового газового оборудования отдельным категориям граждан в индивидуальных домах. Теперь ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры, а также семьи с детьми-инвалидами и с детьми, потерявшими кормильца, могут получить 100% затрат, но не более 50 тыс. рублей на газовое оборудование для дома. Право на получение такой выплаты имеют граждане из числа отдельных категорий, зарегистрированные на территории городского округа, принявшие участие в муниципальных программах, включенные в список жилищного фонда, подлежащего газификации на очередной финансовый год, и оплатившие самостоятельно расходы по подключению к газовым сетям.