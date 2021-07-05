Самым «Здоровым муниципалитетом» стал Южно-Сахалинск
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
2 и 3 июля в Южно-Сахалинске впервые прошла спартакиада "Здоровый муниципалитет". Участники соревновались в четырех видах спорта и отстаивали честь своего района. В финальный день на лыже-биатлонном комплексе "Триумф" состоялась торжественная церемония закрытия, где победителям и призерам вручили награды.
За звание "Здорового муниципалитета" поборолись девять районов: Анивский, Невельский, Холмский, Поронайский, Углегорский, Томаринский, Долинский и Корсаковский, а также Южно-Сахалинск. Каждый городской округ сформировал команду до 10 человек, работающих в сферах здравоохранения, спорта, культуры, ЖКХ и образования.
- Я благодарю всех за участие. В этот раз за победу боролись девять муниципальных образований, и я уверен, что в следующем году мы соберем все районы и проведем этот спортивный праздник ярко и насыщенно, - отметил и. о. министра спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.
Участникам предстояло защитить честь своих районов, соревнуясь в плавании, пулевой стрельбе, настольном теннисе и в выполнении нормативов ГТО. Так, в последней дисциплине первое место заняла команда Южно-Сахалинска, второе – Невельска, третье – Холмска. Областной центр также отличился в настольном теннисе и завоевал золотую медаль, Невельский городской округ – серебряную, Анивский ГО – бронзовую.
В плавании в командном зачете на пьедестал встали Южно-Сахалинск, Поронайск и Невельск соответственно. В личном зачете среди женщин лидировала Ксения Харченко (Южно-Сахалинск), второй стала Светлана Вахитова (Невельск), третьей - Екатерина Ледовских (Корсаков). Среди мужчин золото завоевал Владислав Вальков (Поронайск), серебро - Романов Пименов (Поронайск), бронзу - Николай Полищук (Корсаков).
В пулевой стрельбе среди команд победу одержал Поронайск, на второй строчке расположился Южно-Сахалинск, на третьей – Невельск. В личном зачете среди женщин лучшими стали Ирина Подойникова (Поронайск), Ксения Харченко (Южно-Сахалинск) и Татьяна Манске (Корсаков) соответственно. Среди мужчин лучший результат показал представитель Углегорска Виталий Вишняков, второе и третье место у холмчан Владимира Ульяницкого и Максима Шейко.
В общем командном зачете победу одержал Южно-Сахалинск, который получил переходящий кубок и звание "Здорового муниципалитета". Второй результат показали участники из Невельского района, третий – из Поронайского. Участников наградили дипломами, победителям и призерам вручили грамоты, медали и кубки.
- Спартакиада дала только положительные эмоции. Мы всегда тренируемся, выступаем, подаем хороший пример детям, стараемся держать уровень, - прокомментировал преподаватель физической культуры школы №13 Южно-Сахалинска Евгений Дорохов. – Наша команда состоит из мультиспортсменов, мы выступали во всех дисциплинах и умеем абсолютно все.
Турнир состоялся в рамках муниципальной программы "Укрепление общественного здоровья населения Сахалинской области на 2020-2024 годы", приуроченной к 90-летию со дня основания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Отметим, инициатором проведения спартакиады является Сахалинский областной центр медицинской профилактики. Организаторами мероприятия выступили центр спортивной подготовки Сахалинской области и олимпийский совет островного региона.
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