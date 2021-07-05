Надземный переход в районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рабочим предстоит полностью демонтировать поликарбонат, окрасить конструкцию в единый цвет, а также частично заменить металлические листы.

Арочные конструкции останутся на месте, после завершения демонтажных работ на них разместятся световая иллюминация и элементы озеленения. Закончить благоустройство пешеходного перехода планируется в течение месяца, окончательный срок будет зависеть от погодных условий.

Напомним, ранее по поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина профильными структурами администрации была проведена соответствующая работа по разработке архитектурных решений облика надземных переходов, к состоянию которых у горожан возникали вопросы.

На данный момент также подготовлено архитектурно решение по переходу южнее пересечения пр. Мира и ул. Курильской. Оно предусматривает также демонтаж поликарбонатной крыши и вертикальное озеленение.