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14:13, 05.07.21 | Новости общества Сахалина и Курил

Надземный переход в районе "Дома торговли" в Южно-Сахалинске переделают

Надземный переход в районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рабочим предстоит полностью демонтировать поликарбонат, окрасить конструкцию в единый цвет, а также частично заменить металлические листы.

Арочные конструкции останутся на месте, после завершения демонтажных работ на них разместятся световая иллюминация и элементы озеленения. Закончить благоустройство пешеходного перехода  планируется в течение месяца, окончательный срок будет зависеть от погодных условий.

Напомним, ранее по поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина профильными структурами администрации была проведена соответствующая работа по разработке архитектурных решений облика надземных переходов, к состоянию которых у горожан возникали вопросы.

На данный момент также подготовлено архитектурно решение по переходу южнее пересечения пр. Мира и ул. Курильской. Оно предусматривает также демонтаж поликарбонатной крыши и вертикальное озеленение.

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