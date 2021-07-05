Клиенты ВТБ смогут вернуть до 50 млрд рублей через налоговый вычет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
До конца 2023 года более 250 тысяч клиентов ВТБ смогут оформить имущественный налоговый вычет онлайн и вернуть благодаря нему до 50 млрд рублей. Упрощенное оформление вычета за покупку недвижимости для ипотечных клиентов станет доступно в ВТБ Онлайн осенью этого года и поможет сократить срок получения средств в 2,5 раза. Об этом заявил член правления ВТБ Святослав Островский в рамках Moscow Urban Forum 2021.
ВТБ планирует одним из первых в России предложить своим клиентам оформление имущественного налогового вычета в упрощенном онлайн-формате. Ипотечные клиенты смогут подать заявление на возврат налогового вычета в ВТБ Онлайн: документы будут направлены в налоговые органы в электронном виде. Затем цифровое предзаполненное заявление в ФНС необходимо будет подписать электронной подписью в личном кабинете налогоплательщика, и после решения Федеральной налоговой службы средства поступят на счет клиента в ВТБ.
Упрощенная онлайн-процедура позволит сократить срок получения налогового вычета в 2,5 раза – с 4 до 1,5 месяцев, а также избавит клиентов от необходимости собирать бумажные документы, оформлять декларацию 3-НДФЛ и посещать отделение ФНС для подачи документов.
- Ежегодно россияне, приобретая недвижимость и улучшая свои жилищные условия, возвращают около 200 млрд рублей налогов. Но для этого им необходимо собрать многочисленные справки о доходах и документы о праве собственности на имущество, изготовить скан-копии, оформить декларацию 3-НДФЛ, а затем до 4 месяцев ждать поступления средств. В рамках стратегии ВТБ, направленной на 100%-ную цифровизацию наших сервисов и реализацию ESG-инициатив, мы готовы предложить клиентам удобную безбумажную процедуру налогового вычета в ВТБ Онлайн, которая ускорит получение денег и сведется к паре кликов в мобильном банке, - сказал Святослав Островский.
Напомним, в мае в ВТБ Онлайн стало доступно оформление налогового вычета на средства, внесенные клиентами на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). С 21 мая клиент может вернуть 13% от суммы пополнения ИИС, но не более 52 тысяч в год, либо получить налоговую льготу на полученный по этому счету доход.
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