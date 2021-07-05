Сахалинские единороссы предложили выделять дошкольным учреждения деньги из

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Реализовать новый проект "Детский бюджет" предложили сахалинские единороссы. Подобно уже существующему "Молодежному бюджету", инициатива позволит решить часть проблем дошкольных учреждений.

- У нас создана рабочая группа при комитете социальной политики областной Думы, мы ездим по школам, детским садам, изучаем, где какие ремонты необходимо провести, - рассказал депутат облдумы Александр Болотников. – Что касается школ, то у нас работает инициативный "Молодежный бюджет". Нуждающимся школам дают по 2,5 млн рублей, и, что самое главное, учащиеся сами определяют, куда их потратить – площадку отремонтировать, классную комнату обновить, что нужнее. И у нас с коллегами-депутатами Татьяной Кофман, Андреем Поляковым родилась идея организовать подобное и в детских садах.

По словам Александра Болотникова, в дошкольных учреждениях есть разные проблемы: где-то нужно благоустроить площадку или поставить новый игровой комплекс, где-то – подремонтировать детскую или музыкальный зал. Вопросы относительно мелкие и вроде бы не требуют срочного решения, но всё же отравляют жизнь педагогам и их воспитанникам. Решить их помог бы инициативный "Детский бюджет".

На заседании Президиума Регионального политического совета сахалинского отделения партии "Единая Россия" 30 июня Александр Болотников озвучил предложение по итогам конкурсного отбора давать дошкольным учреждениям финансирование для решения подобных вопросов. Это и будет "Детский бюджет".

Планируется, что отбор будет проходить в муниципалитетах по итогам рассмотрения инициатив родительских комитетов и педагогов детских садов. Возможно, средства на помощь дошкольным учреждениям будет заложены в проекте областного бюджета на 2022 год.

Президиум регионального политсовета поддержал предложение. Инициатива будет направлена для рассмотрения губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко.