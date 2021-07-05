Около 24 тысяч сахалинцев и курильчан, переболевших коронавирусом, пройдут углубленную диспансеризацию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дополнительные методы диагностики позволяют своевременно предотвратить постковидные осложнения. Пройти углубленный медосмотр можно во всех поликлиниках региона с 1 июля.
– В обязательные методы исследования для пациентов, которые переболели коронавирусом, входят сатурация кислорода и биохимический анализ крови. Если выявляются серьезные изменения состояния здоровья человека, ему назначают рентгенографию и компьютерную томографию органов грудной клетки, УЗИ сердца и сосудов нижних конечностей, – рассказала Мила Тен, директор лечебного департамента регионального минздрава.
Сейчас сформированы списки пациентов, перенесших опасную болезнь. Пройти обследования им предложат лечебные учреждения или страховые представители. Особое внимание уделят тем, кто имеет хронические заболевания. Всем прошедшим углубленную диспансеризацию дадут рекомендации по реабилитационному лечению. Оно возможно как в стационаре амбулаторно-поликлинического звена, так и в санатории.
Напомним, программа реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, действует в Сахалинской области с 1 сентября 2020 года на базе санатория "Синегорские минеральные воды".
Это направление поддержано на федеральном уровне. Для Сахалинской области на углубленную диспансеризацию выделены целевые финансовые средства в размере 13 млн. рублей.
Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин поручил федеральному Правительству запустить специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно. На эти цели планируется выделить до 100 млрд. рублей.
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