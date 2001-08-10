"Сахалинэнергосбыт" ограничит подачу электроэнергии должникам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Филиал ПАО "ДЭК" "Сахалинэнергосбыт" ограничит подачу электроэнергии частным клиентам, имеющим задолженность за потребленную электроэнергию. Предусмотренные законодательством меры к неплательщикам коснутся тех, кто был в установленные сроки уведомлен в должном порядке. В июне "Сахалинэнергосбыт" направил более 17 тыс. предупреждений.
Ограничения будут проводиться практически во всех населенных пунктах региона. Только в Южно-Сахалинске в списках на ограничение – 2 142 адреса, в том числе по ул. Ленина, 164-168, 180-314; Сахалинской, 32-34; Милицейской, 7-13; Бумажной, 244-248; Долинской, 30-33; Крайней, 33-а; Долинской, 22-45; Западной, 15-84; Вокзальной, 5-9; Пограничной, 63-65; Крюкова, 35; Железнодорожной, 77-79; Лермонтова, 15-52.
В соответствии с законом энергокомпания вправе ввести ограничение в энергоснабжении клиента, если его долг превысил два норматива потребления. После соответствующего уведомления на погашение задолженности или заключение соглашения о реструктуризации долга отводится 20 дней с момента предупреждения. Если никаких мер со стороны клиента не применяется, то подача электроэнергии ограничивается без повторного предупреждения.
Возобновление энергоснабжения гражданам в прежнем объеме возможно только после полного погашения долга или заключения соглашения о его реструктуризации, оплаты пени за просрочку платежей, а также услуги по подключению к электропитанию. Самовольное подключение влечет административную ответственность в виде штрафа.
Филиал ПАО "ДЭК" "Сахалинэнергосбыт", выполняющий по агентскому договору функции сбыта электроэнергии в зоне деятельности ПАО "Сахалинэнерго", напоминает о необходимости оплачивать счета до 25-го числа каждого месяца и предупреждает о последствиях неплатежей. Помимо ограничений в энергоснабжении в отношении должников ведется судебно-исковая работа. С потребителями, не исполнившими решения суда о погашении задолженности, начинают работать судебные приставы.
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