Сахалинские школьники первыми окунулись в онлайн-смену

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В сахалинском детском лагере Лицея №1 открылась первая дальневосточная онлайн-смена по финансовой грамотности. На протяжении двух недель ученики средних классов будут выполнять задания от кураторов из Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России в Дальневосточном федеральном округе, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.

За летнюю онлайн-смену сахалинским ученикам предстоит разобраться в видах мошенничества, познакомиться с лайфхаками финансово грамотных людей, узнать, как обращаться со своими персональными данными, разбираться в подводных камнях кредитования, научиться безопасно использовать банковские карты. Всего в пилотном проекте 13 заданий по этим темам. Выполняя их, школьники смогут изучить основные правила финансово грамотного поведения.

- Зачастую мы не придаем большого значения правилам финансовой грамотности в нашей жизни. Однажды в университете и я попал в такую историю. Желание поспать с утра сыграло с моим бюджетом злую шутку: постоянно просыпая, я был вынужден добираться в университет на такси. Взяв себя в руки, я нормализовал режим и перестал ездить на такси. Экономя каждую неделю более тысячи рублей, я смог достичь своей финансовой цели ― купить беспроводные наушники ― быстрее, чем планировал, - рассказал школьникам один из организаторов онлайн-смены, представитель Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России в ДФО Всеволод Ефимук.

Поможет школьникам в выполнении заданий сайт мегарегулятора fincult.info, где можно найти ответы на любые финансовые вопросы. Такие же онлайн-смены пройдут на Камчатке и в Амурской области.